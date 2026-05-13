Óscar López acusa a Ayuso de decir "locuras" contra el Gobierno y critica los "recursos tirados" para sus "vacaciones"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la inauguración de la primera reunión del Panel de Expertos en IA de Naciones Unidas, que se celebra en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El Pan - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de decir "locuras" contra el Gobierno de España y ha criticado los "recursos públicos tirados" para sus "vacaciones" en México.

"Hay un clásico que dice que en política se puede hacer de todo menos el ridículo y la señora Ayuso ya lo único que hace es el ridículo cada día más. Lo que hemos visto son muchas vacaciones, muchas mentiras y muchos recursos públicos tirados para esas vacaciones", ha lanzado este miércoles en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Estas declaraciones se producen después de que la dirigente madrileña haya denunciado este martes que tuvo que buscar su "seguridad" durante el viaje institucional en México mientras la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fomentaba "un ambiente absolutamente impropio" contra ella.

López ha cargado contra Ayuso por "acusar de verdaderas locuras" al Ejecutivo central cuando "se ha visto que la propia Comunidad de Madrid descartó esa cobertura que se le ofreció". Ha aseverado que la presidenta "solo hace el ridículo".

"Hubo una conversación con la Embajada, como se hace habitualmente. Se le ofreció seguridad y la señora Ayuso no quiso y no la tuvo, pero se le ofreció por parte del Gobierno de México y el de España. Una vez más, otra astracanada de la señora Ayuso, que miente para justificar sus vacaciones en la Riviera Maya", ha apuntado.

Considera el secretario general del PSOE-M que esta situación es "una polémica más" de la jefa del Ejecutivo autonómico y que "afortunadamente" las relaciones entre España y México no están afectadas. "Hoy la relación es mucho mejor y desde luego que las astracanadas de la señora Ayuso no van a dañarla", ha zanjado.