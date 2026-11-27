El secretario general del PSOE-M y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, durante un mitin del PSOE, en el Auditorio Paco de Lucía, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El acto se enmarca dentro de los actos programad - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha advertido al PP de que las mujeres "no van a estar calladitas el próximo domingo" y saldrán "a votar en masa para que el país siga avanzando con un Gobierno progresista" en las elecciones generales del 29 de noviembre.

López se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con UGT Madrid y CC.OO. Madrid, en alusión al debate a cuatro de anoche, donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afeó a la líder del Frente Amplio, Ada Colau, estar "calladita" ante la gestión del Ejecutivo central en la dana de Valencia.

Asimismo, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien tachaba esta mañana de "ofendiditA2 a Colau en una entrevista en 'EsRadio'. El socialista le ha reprochado no condene la violencia de género ni lo haga su partido, ni Vox, con quien, ha señalado, está llamada a pactar si los números permiten armar una mayoría. Considera, además, que los socialistas están alineados de cara a los comicios. "Ayuso sabe que lo que voy a decir es verdad. Esta vez estamos de acuerdo todos en Madrid. Nosotros queremos que gane Pedro, ella quiere que pierda Feijóo", ha planteado.

Preguntado por las declaraciones de Ayuso en las que sostiene que Sánchez debe estar "desterrado para toda la vida", ha asegurado que "todo Madrid la conoce" y que "cada día dice una burrada más grande" para "ocultar" su gestión de la sanidad pública o que "se compra un ático".

LLAMAMIENTO AL VOTO

López ha aprovechado la atención a medios para llamar al voto este domingo tanto para el Congreso al PSOE como para la candidatura de Senado de Progreso en la Cámara Alta. Ha reivindicado un Gobierno progresista que "le sienta bien a España" y ha subrayado la aportación de los sindicatos a lo largo de estos años de coalición.

"Detrás de cada subida del salario mínimo ha habido por supuesto un Gobierno de progreso, pero también los sindicatos. Detrás de cada reforma laboral de cada contrato estable de cada subida de pensiones han estado siempre los sindicatos. Sindicatos que han sido insultados a lo largo de toda esta campaña, empezando por la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha recordado.