Óscar López afirma que en 2027 se decidirá si "gana la indignidad de los áticos" o "la dignidad de las calles de Madrid"

El secretario general del PSOE de Madrid, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el acto de presentación de candidaturas del PSOE de Madrid para las elec - Ricardo Rubio - Europa Press

GETAFE, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y candidato a la Presidencia regional, Óscar López, ha afirmado que en 2027 se jugará en las urnas si "gana la indignidad de los áticos" o "la dignidad de las calles de Madrid".

Lo ha afirmado en su intervención en la presentación de las candidaturas municipales del PSOE de Madrid, que ha tenido lugar en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe, donde la alcaldesa de la ciudad, Sara Hernández, ha actuado de anfitriona.

López ha encadenado las luchas por las que se han "llenado" las calles madrileñas a lo largo de estos años a pesar de que PP y Vox las han "querido llenar de odio y de insultos". Así, López ha fijado la mirada en las movilizaciones por la sanidad pública, por los fallecidos en residencias durante la pandemia, contra el "genocidio" en Gaza, por los derechos de las personas LGTBI, para defender "la igualdad de hombres y mujeres" y por el derecho a la vivienda y Maricarmen.

"Siempre hemos estado con ellos. Siempre hemos estado ahí. Y nosotros, miles de socialistas de todas las generaciones, hemos estado en todas esas manifestaciones. Estamos en todas ellas, defendiendo siempre un mundo justo", ha reivindicado Óscar López.

Es este impulso el que quiere recoger el ministro para "llenar las urnas de dignidad y de gente que quiere un mundo mejor en Madrid". "Esas son las calles de Madrid, las que siempre han defendido un mundo más justo. Lo que pasa es que desde los áticos se ven un poco mal las calles", ha ironizado en relación al inmueble de 6,3 millones de euros comprado en Chamberí por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

EL CARTEL DE "SE VENDE"

López se ha fijado como meta "revertir la privatización" en la Comunidad de Madrid que, a sus ojos, ha impulsado el PP a lo largo de 30 años en la Real Casa de Correos. Ellos, ha afirmado, "le pusieron un cartel de se vende" a la universidad pública, a la sanidad pública o a la vivienda.

"En mayo le vamos a quitar el cartel. Porque Madrid no está en venta", ha subrayado el líder socialista, quien se ha comprometido a que si llega a ser presidente regional impulsara el "mayor plan" de vivienda de Madrid.

López ha reivindicado los pasos dados por el Gobierno de España con la retirada de la Golden Visa o la aprobación de la Ley de Vivienda, al tiempo que ha afirmado que un Ejecutivo encabezado por él revisaría la fiscalidad para "que no pague lo mismo una persona que se compra un piso que un fondo que se compra un bloque para especular", multiplicará los recursos de vivienda y congelar la subida de los precios de alquiler en toda la Comunidad.

"EMPIEZA CON AVALMADRID Y ACABA EN PLANIFICA MADRID"

El candidato socialista ha contrapuesto su voluntad en materia de vivienda con una Comunidad de Madrid que ha puesto "todos los recursos" a "buscarle piso a Ayuso".

"La historia de Ayuso comienza con Avalmadrid y acaba en Planifica Madrid. Comienza con un piso que no se sabe muy bien continúa con otro piso que se paga sí con el dinero de Quirón y acaba pagado por todos con Planifica Madrid. Eso es lo que ha pasado en esta Comunidad", ha lanzado Óscar López.

El socialista ha insistido en la importancia de desbancar al PP y llevar las políticas de sus alcaldes a la Real Casa de Correos. "Vamos a hacer en Madrid lo mismo que hace Sara en Getafe, Javier en Fuenlabrada, Ramón en Parla o Cande en Alcorcón", ha planteado.

Con esta forma, se ha comprometido, a impulsar una red de escuelas infantiles públicas de 0-3, a revertir la "falsa elección" en sanidad y a que "no se manipulen las listas de espera" o a impulsar una ley de Igualdad entre hombres y mujeres.

"Hace falta seguir recorriendo cada calle, cada plaza y cada colectivo. Hace falta seguir estando con todos aquellos que quieren un mundo más justo, como está defendiendo Pedro Sánchez y el Gobierno de España", ha reclamado López.

Ha reconocido que "no es fácil ganar Madrid" tras más de 30 años gobernando el PP en al Comunidad para lo que han hecho "todo para mantenerse" en el Gobierno. "Nos tienen que ver en forma, y nos tienen que ver con ganas, y nos tienen que ver con proyectos, y con equipos, y con ilusión, y con ganas de gobernar", ha planteado López, quien ha afirmado que "Ayuso ha perdido el ático; después, Ayuso ha perdido los papeles; y en mayo, Ayuso va a perder la Comunidad de Madrid".