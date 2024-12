Óscar López defiende a la "leal" Pilar Sánchez Acera ante el caso del fiscal general: "No hay nada que temer"

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha defendido este jueves a su jefa de Gabinete, Pilar Sánchez Acera, asegurando que no hay "nada que temer" en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos por el email en el que la pareja de la presidenta de Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, reconocía presuntos delitos fiscales.

"Siempre he defendido que no hay nada que temer, por supuesto que no", ha remarcado ante las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que ha anunciado su intención de presentarse a la Secretaría General del PSOE-M.

El exsecretario general del PSOE-M dimitido la pasada semana, Juan Lobato, registraba la conversación con Acera ante notario en la que ella le remitía el email. El Tribunal Supremo de momento no la ha llamado a declarar en esta causa.

López ha afirmado que este caso es "una vez más cómo funciona" el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez". ". Filtra él y acaban respondiendo lo demás", ha resumido para añadir a continuación que filtró "un bulo a los medios de comunicación" y que los que "contaron la verdad" recibieron "amenazas".