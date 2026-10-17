Óscar López dice que Sánchez está "mejor que nunca" y que "la fuerza de la gente" parará "la mala política" de PP y Vox

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), acompañado del secretario general del PSOE de Madrid, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Ósca - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "mejor que nunca" y que el 29 de noviembre la "fuerza de la gente" con su voto parará la "mala política" de PP y Vox.

Lo ha afirmado en su intervención en el mítin en Fuenlabrada que ha seguido al Comité Federal del PSOE que ha ratificado las listas con las que concurrirán a las elecciones generales adelantadas.

"El partido está enchufadísimo, el partido está como una moto y todos nos dicen: fuerza", ha arengado el también candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, quien ha advertido que el camino tiene dos paradas, primero "mantener La Moncloa" y luego "tomar Sol".

López cnfía en que será "la fuerza de la gente" la que logre estos dos hitos, un poder que "hizo posible" el actual GObierno de España y que dio "la autonomía" a Sánchez y al Ejecutivo central para "decir que no se va a subir el 5% el gasto en Defensa", para "denunciar el genocidio en Gaza" y para decir "'no' a la guerra en Irán".

"Valentía para intervenir el mercado energético o el mercado de la vivienda, como ha hecho este Gobierno. Valentía para defender la igualdad entre mujeres y hombres, la cultura, los derechos de las personas LGTBI y los derechos de las personas migrantes... Mirad, no hace falta exagerar, basta con contar la verdad", ha afirmado López.

Considera el ministro que este Ejecutivo ha convertido a España en "referencia de un mundo más justo" con banderas como la lucha contra el cambio climático, la paz, la igualdad o la tolerancia mientras está "batiendo récords de crecimiento, batiendo récords de creación de empleo, subiendo el salario mínimo, haciendo contratos estables, subiendo las pensiones, mientras se rellena la hucha de las pensiones".

Es por ello que Óscar López ha hecho un llamamiento a que en las urnas se revalide un Gobierno para "derrotar a la mala política" que considera que encarnan PP y Vox y que tiene cuatro ejes: insultos, bulos, odios y recortes.

"Esta película ya la hemos visto. Hace tres años y medio todo el guion, primero las encuestas, luego Feijóo repartiendo ministerios, luego Vox frotándose las manos por los ministerios, luego toda la campaña de bulos, insultos y recortes y al final pasó la remontada del PSOE", ha advertido López.

El ministro ha reivindicado también a varias figuras presentes en el auditorio. Primero ha loado al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, como "el mejor de España" y a continuación se ha dirigido a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y le ha asegurado que está en su "casa". "No hay dinero en el mundo que pueda financiar una máquina del bulo tan potente como para desmontar una realidad", ha apostillado.

Por último ha destacado la aportación de la lista del PSOE de Madrid al Congreso, capitaneada por el presidente del Gobierno junto a ministros como la de defensa, Margarita Robles (2), el de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (3), o el del Interior, Fernando Grande Marlaska (5).

Una lista en la que se encuentra la "fuerza de la militancia socialista" de Madrid de la mano de la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera (4); la "fuerza" de la juventud de la mano de la secretaria general de la Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa (8) y la de la cultura de la mano de la directora general de Asuntos Culturales en Moncloa, Manuela Villa (6).