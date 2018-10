Otro alumno del caso máster reconoce que obtuvo el título sin hacer trabajos y sin ir a clase

Actualizado 03/08/2018 17:22:17 CET

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alumno que cursó el máster de Derecho Autonómico en 2012 y que hizo también la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Álvaro Morente, ha reconocido ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 que obtuvo el título sin hacer trabajos y sin asistir a clase.

Así lo han indicado fuentes jurídicas a Europa Press tras su declaración ante la juez del caso máster, que le mantiene la condición de imputado en la causa por presuntas irregularidades en este máster desplegado en el Instituto de Derecho Público.

María Dolores Cancio, una de las alumnas investigadas que hizo el mismo máster que cursó el presidente del PP, Pablo Casado, en el curso 2008-2009 reconoció también ayer que logró el título sin hacer trabajos ni ir a clase.

En su exposición, este alumno ha indicado que no fue a clase ni tampoco hizo trabajos en este máster pese a haber pagado las tasas de matriculación. También ha explicado que fue la exasesora de la Consejería de Educación y docente en excedencia en la universidad, María Teresa Feito, quien le comentó la posibilidad de hacer estos estudios.

Feito fue la persona que se personó en la URJC el mismo día en que saltó la noticia sobre presuntas irregularidades en el máster de Cifuentes y a la que una de las profesoras investigadas, Cecilia Rosado, acusa de presiones. También es la madre de María Mateo Feito, otra compañera del máster de Pablo Casado que está investigada por cohecho impropio y prevaricación administrativa.

Durante la fase de instrucción han comparecido otros alumnos como el caso del exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Calvo, quien en junio mostró su sorpresa cuando la magistrada le mostró un documento con sus calificaciones, cuando él lo había abandonado y recalcó que no "hizo nada".

"No hice ni el huevo, como se suele decir", espetó entonces Calvo para explicar que se matriculó en el mismo máster que la expresidenta regional pero no hizo nada porque no tenía tiempo. Su nombre aparecía en las actas de estos estudios. "No me examiné de ninguna asignatura y no fui a clase", recalcó entonces.

Ya en mayo, otra alumna que cursó hace ocho años el máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) afirmó que era "una vergüenza" el trato de favor que habrían recibido Cristina Cifuentes y otros alumnos para obtener el título, manifestando que los once estudiantes que siempre asistían a las clases echaron muchas horas en el mismo.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes aseguró el 23 de julio en sede judicial que realizó el máster de Derecho Autonómico durante 2012 y que defendió su Trabajo de Fin de Máster (TFM), con lo que ahondó en su versión inicial.

En este sentido, comentó que registró el TFM y acudió a defenderlo el 2 de julio de 2012. También detalló que, aparte de estar dispensada de ir a clase, no realizaba exámenes sino trabajos sustitutivos (que según ha relatado eran muy sencillos, de cinco o diez folios de extensión) y que le convalidaron varias asignaturas.

Tras su comparecencia, la titular del juzgado Carmen Rodríguez-Medel le mantuvo su condición de investigada de Cifuentes por presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho impropio y falsedad documental.