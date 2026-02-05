Pache (PP) critica que la izquierda solo crea a mujeres que "puede utilizar": "Es hipocresía disfrazada de feminismo"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece una rueda de prensa durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 19 de septiembre de 2024, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha criticado este jueves que la izquierda solo crea a las mujeres que "puede utilizar política" y ha afirmado que se trata de "hipocresía disfrazada de falso feminismo".

Así lo ha trasladado desde la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, tras la noticia publicada por 'El País' que asegura que el partido a nivel regional "presionó" a una edil de Móstoles para que no hiciera público el acoso que aseguraba estar sufriendo por parte del regidor y que elevó al seno del partido.

Considera el portavoz 'popular' que lo que quiere el PSOE es "hacerla la campaña" a la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, que se reunía con Paco Salazar "en pleno escándalo" y porque "se despeña con las elecciones" en Aragón de este fin de semana.

CRITICA QUE SE QUIERA "EMPATAR LA DESVERGÜENZA SOCIALISTA"

"Quieren hacerle la campaña, quieren tapar la declaración de Salazar en el Senado y quieren empatar la desvergüenza socialista y de la izquierda en España. Quieren empatar con una noticia de unos supuestos hechos que se produjeron cuando (Isabel Díaz) Ayuso todavía no era presidenta (del PP de Madrid) y cuando Bautista todavía no era candidato", ha asegurado.

Así, ha subrayado que no había "ninguna prueba" cuando se valoró el expediente de este caso de acoso sexual denunciado por la concejala de Móstoles, que dejó su acta en el Ayuntamiento.

"Ustedes dicen que tienen que creerse a las mujeres, pero solo a las mujeres que ustedes pueden utilizar políticamente. Porque Ayuso no es mujer, porque (Ana) Millán no es mujer, solo son mujeres que hay que creer las que ustedes pueden utilizar", ha denunciado.

Así, ha asegurado que es la izquierda la que "quemó sus banderas feministas" porque siguen apoyando a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que creció políticamente "con el dinero que provenía de las saunas donde su suegro prostituía a personas, probablemente menores".

También ha censurado a un Gobierno "que colocaba a prostitutas en empresas públicas y a una banda de puteros que acampaban a sus anchas en su partido y en su Gobierno, y que elegía a chicas por catálogo".

"Su hipocresía disfrazada de falso feminismo se la guardan para el CIS de (José Félix) Tezanos, que creo que les da ya mayoría absoluta", ha espetado Díaz Pache, quien considera que la izquierda tiene "muy poca autoridad para hablar de absolutamente nada".