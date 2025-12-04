Pache (PP) tilda de "vergüenza" comentarios de Salazar y critica que Sánchez "ignore todo" lo que sucede a su alrededor

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ofrece una rueda de prensa a su llegada a un pleno de la Asamblea de Madrid, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha tildado de "vergüenza" los comentarios del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar vertidos contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados, y ha criticado que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, "ignore todo" lo que sucede a su alrededor.

"Los españoles ya no aguantan más, cada día tenemos una montaña de nuevas noticias y ya las que se están comentando sobre este hombre Salazar ya son de una vergüenza tan grande que yo creo que ya poco más hay que decir", ha expresado el portavoz 'popular' en la antesala del Pleno de la Asamblea.

Lo hace antes de una sesión en la que se va a presentar el presupuesto "ambicioso" de la Comunidad de Madrid de cara al año que viene por parte de "un Gobierno responsable que hace las tareas que tiene que hacer para poder gestionar, que es el encargo que le han hecho los madrileños".

"Un debate de presupuestos que no se puede tener en el Congreso de los Diputados porque el presidente del Gobierno está más ocupado ignorándolo todo, ignorando lo que hacía (José Luis) Ábalos en el Consejo de Ministros, ignorando lo que hacía Salazar en Moncloa, lo que hacía Santos Cerdán en Ferraz e ignorando lo que hacía su mujer en su casa", ha denunciado.

Así, ha insistido en que es "absolutamente indecente" porque es una obligación constitucional que el Gobierno, y Pedro Sánchez en este caso, "ha pasado por alto siempre, porque como digo, está más ocupado de cualquier otra cosa, de ignorarlo todo".

"Lo que tiene que hacer, además de presentar presupuestos, o ya que no va a presentar presupuestos, pues es dimitir, convocar elecciones", ha apostillado Díaz-Pache.