Las pantallas informativas sobre ocupación de parkings en Madrid Central no se instalarán hasta dentro de 6 meses

El Gobierno dice que las pantallas son recomendables pero no esenciales dado que en las cuatro APR hasta ahora existentes no había paneles de este tipo

Las pantallas informativas sobre ocupación de los parkings en Madrid Central y otro tipo de información no estarán instaladas hasta dentro de seis meses, una vez que este lunes se haya firmado la adjudicación del contrato, ha informado este miércoles el director general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, Francisco López Carmona, en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad.

López Carmona ha manifestado que estas pantallas de información variable son recomendables para el funcionamiento de Madrid Central pero no esenciales dado que en las cuatro APR hasta ahora existentes no había paneles de este tipo. A eso se suma que Madrid Central es una "única área con una numerosísima oferta de aparcamientos y si uno está lleno se puede ir a otro". Ha concretado que en el periodo de avisos no ha llegado al Ayuntamiento ningún escrito sobre que la razón del aviso fuera el hecho de que un aparcamiento estuviera completo.

El concejal del PP Luis Miguel Boto ha contestado que "a la gente le molesta pagar multas y aparcar con un parking completo es multa asegurada". "Dicen que esa información no es imprescindible pero los conductores quieren entrar en Madrid Central sin que les pongan una multa", ha subrayado.

Tras la comisión, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha puntualizado que en el área confían en que se pueda recortar el plazo marcado "por cuanto que la empresa adjudicataria es conocedora de toda la dinámica y necesidad de Madrid Central".