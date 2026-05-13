El parque Juan Carlos I, el Juan Pablo II y el Lineal del Manzanares dejarán de cerrar por meteorología adversa

Archivo - Cartel de protocolo de alertas metereológicas, a 17 de octubre de 2023, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por fuertes rachas de viento, lo que ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a bal - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Juan Carlos I, el Juan Pablo II y el Parque Lineal del Manzanares dejarán de cerrar por meteorología adversa según la propuesta elevada por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a la Mesa del Árbol, reunida este miércoles.

La reunión ha abordado la propuesta de creación de dos protocolos, que previsiblemente quedará aprobada en junio. Estas tres zonas verdes --Juan Carlos I, Juan Pablo II y Parque Lineal del Manzanares-- contarán con un protocolo específico para ellos dado que comparten características similares en cuanto a la configuración de la instalación y el arbolado, con ejemplares jóvenes.

Para el resto de parques históricos --El Capricho, Fuente del Berro, la Quinta de Torre Arias, la Quinta de los Molinos y la Rosaleda del Parque del Oeste-- se operará con los mismos umbrales del Retiro.

Desde el equipo de Carabante argumentan que la implantación de dos modelos de protocolo diferenciados permitirá "mantener los parques abiertos durante más días en época estival, tal y como solicitan los madrileños, sin reducir la seguridad para sus visitantes".