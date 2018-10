'Parque Sí en Chamberí' critica que Moix nunca hizo nada contra un campo de golf "absolutamente ilegal" desde el inicio

Publicado 16/02/2018 11:48:49 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la asociación 'Parque Sí en Chamberí', Carmen Ochoa, ha criticado este viernes que el exfiscal de Madrid, Manuel Moix, "nunca hizo nada" para facilitarles información e investigar las obras y gestión del campo de golf de Chamberí cuando era "absolutamente ilegal" desde el principio.

En la comisión de investigación sobre corrupción política que se celebra esta mañana en la Asamblea de Madrid, Ochoa ha señalado que cuando empezaron a mirar las empresas que se hicieron con la gestión del Canal "aparecían nombres de compañías muy raros, algunas con un solo empleado". "Siguiendo las pistas vimos que había algo turbio y viendo las noticias de la prensa olía raro", ha dicho.

"Al principio nuestra ingenuidad era grande, luego teníamos ya el colmillo retorcido. Hemos estado saliendo todos los domingos durante el primer año, luego una vez al mes o cada tres meses. Íbamos a las Juntas de distrito y jamás nos dijeron nada, y eso que el Ayuntamiento no dio la licencia, pero las obras nunca se paralizaron", ha añadido.

Ochoa ha explicado que en tres ocasiones denunciaron al entonces exvicepresidente regional y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, por el entramado supuestamente "tan complicado que tenían". "Nos explicaron que había una empresa intermediaria, cobra y luego contrata a otra. Tecnoconcret no sabíamos qué hacía, porque estaba compuesta de otros", ha indicado.

La portavoz de la asociación vecinal ha explicado que pidieron a Moix, entre otras cuestiones, saber a quién le habían adjudicado realmente el Canal. "Eran diligencias pequeñas, se solicitaba a la tesorería de relación de trabajadores, el modelo de ganancias. Eso no lo hizo y era sencillísimo, por pura transparencia. ¿Por qué razones el fiscal decidió archivarla?. Dijo que no había ni la más leve sospecha, hablaba de la perplejidad de esas preguntas y que no hubo sospechas, ni insinuaciones ni presiones por parte del expresidente", ha señalado.

Por todo ello, Ochoa ha explicado que "dio saltos de alegría" cuando el pasado mes de abril fue encarcelado preventivamente Ignacio González por el caso de corrupción Lezo, en la que una pieza separada trata la concesión de campo de golf. "Por fin se han dado cuenta de lo que está pasando, el entramado familiar, político y económico de había. Una cosa tremenda. Fue una actuación demencial, tremendamente injusta", ha añadido.

Además, la representante vecinal ha criticado el "desastre" que ha supuesto para la Comunidad y "para todos" los ciudadanos esta instalación porque la última empresa concesionaria "no ha pagado el canon en los últimos años, ya que estaba en concurso de acreedores". "Ahora hay que arreglar los campos porque no los mantenías. Para la Comunidad y para todos ha sido un desastre", ha apuntado.

La portavoz de 'Parque Sí' ha destacado los 13 años de lucha para conseguir que la Justicia declarar ilegal dicho campo de golf, que ya se está desmantelado, 13 años que "en el que gente ha fallecido y desistido", pero ahora la "satisfacción, la sensación del barrio y ciudad vivida es mejor que antes". "Nunca he pensado que por bajar al perro y criticar lo que hacían hayamos llegado donde hemos llegado. Era un pigmeo luchando contra un gigante", ha concluido.