La partida bautismal de Cervantes vuelve a la Capilla del Oidor en el día grande de Alcalá de Henares

La ciudad complutense celebra cada 9 de octubre el bautismo de su vecino más ilustre

ALCALÁ DE HENARES, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Alcalá de Henares ha celebrado este jueves su día grande, la conmemoración del bautismo de Miguel de Cervantes Saavedra, su vecino más ilustre, con el traslado solemne de su partida de bautismo, escoltada por dos maceros municipales, desde su vitrina en el Ayuntamiento hasta la Capilla del Oidor, lugar donde fue bautizado en 1547.

La procesión cívica, en torno a la plaza Cervantes, ha estado encabezada por la alcaldesa, Judith Piquet, y miembros de la Corporación Municipal quienes acompañaron, ante la mirada de decenas de alcalaínos, el viaje del documento histórico hasta su depósito en la capilla para su exposición con motivo de la efeméride.

Allí, el cronista oficial de la ciudad, Vicente Sánchez Moltó, ha explicado que la presencia de la familia Cervantes en Alcalá no fue casual. En 1508, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros nombró a Pedro de Cervantes de Córdoba corregidor de Alcalá.

A su lado llegó Juan de Cervantes, abuelo del escritor, como teniente de corregidor. Rodrigo de Cervantes --padre de Miguel-- se casaría en la ciudad con Leonor de Cortinas, y aquí nacerían sus primeros hijos. Miguel nació el 29 de septiembre de 1547.

Ante la pila en la que fue bautizado Cervantes, el cronista ha detallado el ritual empleado en aquella época, que incluía tres pasos. "Uno en la puerta, otro en el interior de la iglesia y finalmente el bautismo en la pila. Había padrino de puerta y padrino de pila; en algunos casos podía haber hasta cuatro padrinos si la familia tenía medios", ha explicado a los asistentes.

Del mismo modo, Sánchez Moltó ha recordado además que la pila en la que fue bautizado Cervantes no estuvo originalmente en la Capilla del Oidor, sino en la base de la torre de la antigua iglesia de Santa María, y que el espacio actual era en realidad una capilla funeraria. "No hay casualidad en la historia de Cervantes y Alcalá, sino una relación continua. Incluso cuando decide ingresar en la Venerable Orden Tercera de San Francisco en 1613, lo hace aquí, en Alcalá", ha subrayado.

El cronista ha concluido su intervención recordando el paso de Cervantes por los tercios y la Batalla de Lepanto, donde perdió el movimiento de la mano izquierda. "En Argel le llamaban Salia Vedra, 'el manco', un apodo despectivo que él, con su sentido del humor, convirtió en apellido", ha explicado.

LECTURA DEL QUIJOTE EN EL CORRAL DE LAS COMEDIAS

Tras el acto en la Capilla, la comitiva se ha dirigido al Corral de Comedias, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, para celebrar la tradicional lectura pública de 'Don Quijote de la Mancha'. Este año, la primera lectura corrió a cargo de Ana Orozco, representante de la Fundación Astier Centro San José y Premio Ciudad de Alcalá a los Valores Cívicos.

La historia de este teatro está estrechamente ligada al documento que ha protagonizado la jornada. Durante la Guerra Civil, cuando la iglesia de Santa María la Mayor fue incendiada, un sacerdote rescató objetos y documentos, entre ellos la partida de bautismo de Cervantes. Para protegerla, se ocultó en una caja metálica empotrada en el pozo de una vivienda colindante con el Corral.

La lectura pública, ya convertida en tradición, ha reunido en este espacio cultural a vecinos, representantes institucionales y visitantes, que prestaron su voz a las páginas más célebres del Quijote.

UN MERCADO QUE DEVUELVE A ALCALÁ A LA ÉPOCA CERVANTINA

A su salida del Corral, la alcaldesa ha visitado el mercado que devuelve a la ciudad complutense hasta la época cervantina con 400 puestos y más de 300 actividades, bajo el lema "Sábete Sancho, que Alcalá es para vivirla".

Instalada en la Plaza de Cervantes hasta el 12 de octubre, la feria, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, incluye en su programa teatro, pasacalles, espectáculos de marionetas gigantes, campamentos históricos, escuela de esgrima y exhibiciones de cetrería.

Uno de los platos fuertes será el Festival de Música Celta, que contará con la actuación del gaitero Carlos Núñez, y las justas de caballeros en la Huerta del Obispo. Además, la compañía La Recua volverá a encarnar a Don Quijote y Sancho, que recorrerán las calles convertidos en embajadores de la fiesta.

"Este es un día de alegría para Alcalá. Acabamos de ver la partida de bautismo (...) luego daremos una vuelta por el mercado, que está lleno de gente, alegría, vida, que es lo que nos gusta y lo que tenemos todos los días en esta ciudad", ha destacado Piquet.

El declaraciones a los medios, ha recordado que la cita reunió en la edición de 2024 a cerca de 400.000 personas. "El tiempo acompaña y esperamos que Alcalá vuelva a llenarse de vida y de visitantes", ha concluido.