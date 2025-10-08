Partidos madrileños trasladan su pésame y suspenden sus agendas tras la tragedia de la calle Hileras

La ambulancia del SAMUR, y el equipo de emergencias en las inmediaciones dónde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

Sánchez, Feijóo y Yolanda Díaz también mandan su cariño y reconocen la labor de los servicios de emergencias

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos madrileños han trasladado este miércoles su pésame al entorno de los cuatro fallecidos en el desplome parcial de un edificio en la calle Hileras de la capital y han suspendido sus agendas.

El primero en hacerlo ha sido el Gobierno local, encabezado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien suspendía este martes sus compromisos en Londres y volaba hacia la zona afectada.

El regidor se convertía en uno de los principales canales de comunicación sobre los avances de los servicios de emergencias en el número 4 de la calle Hileras e informaba alrededor de las 22.30 horas de la aparición del primer cadáver de los cuatro desaparecidos. A ellos se sumaba otro cuerpo anoche y esta mañana trasladaba la localización de los dos restantes.

"Todo nuestro cariño y apoyo a sus familias, amigos y compañeros en este durísimo momento", ha expuesto a las 7.15 horas de este miércoles en sus redes sociales José Luis Martínez-Almeida.

A las condolencias se sumaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en sus redes sociales. Ha agradecido la labor de los servicios de emergencia, cuyo trabajo ha logrado "evitar prolongar la agonía de sus familias y conocidos".

La presidenta, que sí mantiene su agenda, se trasladaba la tarde del miércoles, poco después del derrumbe, a la zona afectada, donde estaban --a la espera del regidor-- miembros del Gobierno local además del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien anoche ya trasladaba anoche su "cariño" al entorno de los fallecidos.

Por su parte, Más Madrid cancelaba anoche su agenda para este miércoles al conocerse el fallecimiento de dos personas, mientras que su portavoz en funciones en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, enviaba el pésame de la formación a "los familiares y seres queridos" tras confirmarse el hallazgo de los dos cuerpos restantes.

También cancelaba su agenda la portavoz del PSOE en el Consistorio, Reyes Maroto, quien reconocía esta mañana a los servicios de emergencia su trabajo y enviaba al entorno de los fallecidos su "cariño y pésame". Un mensaje que hacía propio también el partido regional en sus redes sociales.

MENSAJES DE SOLIDARIDAD DE SÁNCHEZ, FEIJÓO Y DÍAZ

A las condolencias de los políticos madrileños se han sumado sus líderes nacionales. Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado un "sentido abrazo" a los allegados y ha dado las gracias, "una vez más", a todos los servicios de emergencias, que después de haber trabajado toda la madrugada han encontrado los cuerpos.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado las muertes y ha expresado su solidaridad con las familias y su agradecimiento a la labor de los servicios de emergencia.

En el caso de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su "consternación" por el fallecimiento de estas cuatro personas y ha afirmado que "nadie debería perder la vida en el trabajo. "Desde el Ministerio de Trabajo estamos en contacto con la Inspección", ha señalado la ministra en su cuenta de 'Bluesky'.