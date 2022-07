El patinador Javier Fernández recibe la Medalla 25 años de Canal 33: "En el deporte y la vida nunca te des por vencido"

Inaugura el espacio 'Personas', con el que la televisión local madrileña reconoce a los madrileños que han dejado y dejan huella en la sociedad

El patinador Javier Fernández López, bicampeón del mundo de patinaje sobre hielo, ha recibido esta semana la Medalla del 25 aniversario de Canal 33 TV de Madrid, de la mano del director de la cadena, Enrique Riobóo, "por su trabajo, sacrificio y por llevar el nombre de Madrid a la cima de este deporte y a sus aficionados".

De esta forma, Fernández inaugura el espacio 'Personas', dedicado a reconocer a todas aquellos grandes madrileños que han dejado y dejan huella en nuestra sociedad. De esta forma, la televisión local de Madrid continúa distinguiendo "a los mejores embajadores de la capital y su región", siguiendo la estela de la Gala celebrada a finales de 2019 por su 25 cumpleaños, en la que fueron premiadas numerosas personalidades de la vida política, social, cultura y periodística madrileña.

Nacido en Madrid hace 31 años, Javier Fernández empezó muy joven a patinar en las pistas de la calle Camarena, en el barrio de Aluche. Con mucho esfuerzo y testón, además de los títulos mundiales ha logrado ser siete veces campeón de Europa, tres veces campeón junior de España y ocho como veterano. Fue abanderado del equipo español en los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014, Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2016 y Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid un año más tarde.

Durante la entrega del reconocimiento 'Personas', el campeón español ha agradecido la labor de sus padres durante tanto tiempo para convertirle "en una persona normal, dentro de todas las competiciones, de haber estado viviendo fuera, de tantas cosas". "Siempre han sido ellos quienes me han guiado en su camino de ser una persona cercana con todo el mundo y de saber que todas las personas somos importantes y cada persona tiene su labor en la vida", ha subrayado.

Fernández ha asegurado que lo primero que los deportistas tienen que aprender es "el esfuerzo, la dedicación, el nunca darte por vencido en el deporte y en la vida y el intentar que ese camino te enseñe". "Tenemos que aprender y mejorar día tras día para lograr ser mejores personas y mejores deportistas. Al final es la lucha diaria, seguir mejorando porque nunca vamos a llegar a aprender todo. Es imposible llegar a aprender todo, ni como deportistas ni como personas", reconoce.

El patinador madrileño también ha querido lanzar una recomendación a los chicos y chicas que empiezan en el deporte, señalando que es "un camino complicado, pero de los mas bonitos que se pueden elegir". "Lo que van a aprender haciendo un deporte no lo van a aprender en otras cosas. Les aconsejo que luchen, que lo disfruten, que hay días buenos y malos, como tienen todas las personas en la vida. Pero que lo más importante es el luchar y aprender en lo que están haciendo", ha expresado.

Experiencias de todo tipo que el propio Javier también ha experimentado durante toda su trayectoria profesional. "He tenemos momentos increíbles que creía que no iba a poder tener en la vida. Y eso me lo ha dado el deporte años tras año. He podido llorar de alegría y son esos momentos los que siempre se quedan y nunca se olvidan", ha confesado en la Terraza de Canal 33.