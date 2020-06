Pensionistas se concentran en Sol contra la "masacre" en residencias y por una sanidad pública y con recursos

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de pensionistas se ha concentrado este miércoles frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, para mostrar su rechazo a la "masacre" en las residencias de la región durante el coronavirus y para exigir una Sanidad pública y con recursos.

"Está habiendo una masacre en Madrid que es insoportable", ha afirmado a Europa Press el miembro de la Plataforma de Pensionistas de Móstoles Gerardo Ruiz Catalán, quien ha enmarcado la concentración en las movilizaciones periódicas que hace este grupo social para "defender una pensión digna".

Ruiz ha indicado que en España se ha vendido una imagen de que se cuenta con "la mejor sanidad del Mundo", pero que se trata de un "engaño". Entiende que de lo que se dispone es de "los mejores sanitarios del Mundo, que en Madrid cuentan con muy poco medios".

Así, ha explicado que "lo más necesario" en este momento es que con la llegada de la nueva normalidad no se caiga en "el neoliberalismo salvaje" al que "no le importa caiga quien caiga". ""Venimos a decírselo a la presidenta --Isabel Díaz Ayuso--, que no sabemos si está aquí o en el pisito que le hemos puesto los madrileños", ha lanzado.

En este punto, ha apuntado que la sanidad debería ser "pública" y que las residencias deberían ser gestionadas también "públicamente"; algo que ha contrapuesto con la "anormalidad" anterior al Covid-19 que no van a "permitir que vuelva".

En un principio este colectivo tenía pensado concentrarse al mediodía, hora que se retrasó tras pedirle la Comunidad de Madrid a Delegación del Gobierno que no coincidiese con el minuto de silencio a las víctimas de la pandemia. También se han manifestado este miércoles los Feriantes de Madrid y preparan una concentración para el lunes en el Congreso de los Diputados.