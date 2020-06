Los feriantes se concentran en Madrid reclamando estar "en alguna fase de la desescalada"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de feriantes de Madrid se ha concentrado este miércoles frente a la Real Casa de Correos para reclamar ser tenidos en cuenta en las fases de desescalada.

La concentración ha tenido lugar poco antes del minuto de silencio que tiene lugar cada día a las 12.00 horas en sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, en memoria por los fallecidos por el Covid-19.

Con esta protesta han querido pedir a las autoridades que tengan en cuenta a este colectivo que da trabajo a 4.000 autónomos en Madrid, 30.000 en toda España.

Uno de los portavoces del colectivo de feriantes de Madrid, Valentín Fonbuena, ha explicado que esta profesión no está "en ninguna de las fases de la desescalada", cuando según ha asegurado son capaces de adoptar todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias "somos trabajadores al aire libre y podemos delimitar los recintos con vallas para limitar aforos y así garantizar los dos metros de distanciamiento social".

Por ello dicen no entender por qué son los grandes olvidados en esta crisis "no se ha contado con nosotros y no lo podemos entender porque se autorizan terrazas, playas, parques de atracciones... todo menos las ferias" y han pedido al Gobierno que les permitan reiniciar su actividad "llevamos sin trabajar los seis meses de invierno, tampoco podremos los seis de verano y ya han anunciado que tampoco podremos trabajar después así que serán 18 meses con ingresos cero", ha lamentado.

Fonbuena ha asegurado que han intentado contactar con el ministerio de Sanidad pero no han obtenido ninguna respuesta por lo que ha anunciado que el próximo lunes se manifestarán ante el Congreso de los Diputados.

