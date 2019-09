Pepu Hernández tacha de "indignante" que Vox busque "montarse en el escándalo" utilizando la violencia machista

453291.1.644.368.20190919135406

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha tachado de "indignante" que Vox busque "montarse en el escándalo" utilizando para ello un minuto de silencio por una víctima de violencia machista.

Este jueves concejales de Vox, liderados por su portavoz, Javier Ortega Smith, han aparecido en el minuto de silencio de la Corporación local por la última mujer asesinada frente a sus hijos. Estos ediles han portado una pancarta que niega la violencia machista frente a la del Ayuntamiento que rezaba '¡Basta ya! No a la violencia de género"; situación que ha provocado un enfrentamiento de Ortega Smith con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"Creo que en la política no todo cabe y esto es un ejemplo de ello", ha señalado Hernández, quien se ha mostrado "tremendamente indignado" ya no en "como político sino como ciudadano".

"De repente llega Vox y hace esto. No se si es peor no acudir a la convocatoria del minuto de silencio demostrando poquísima sensibilidad o hacer una paralela, me parece que están montados en el escándalo", ha proseguido el socialista.

Así, ha concluido cuestionando que puedan tener "tan poca sensibilidad" y ha precisado que este hecho no se limita a una cuestión de ideología, sino que refleja la forma de ser a nivel personal de unos concejales que "no son capaces de demostrar un rechazo total y absoluto a una lacra de la sociedad como es esta violencia".