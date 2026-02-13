Piden 60 años de cárcel a un acusado de matar a su pareja y a un amigo al incendiar una nave okupada en Torrejón

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 60 años de prisión para un acusado del asesinato de su pareja, de 20 años, y un amigo al provocar un incendio en agosto de 2022 en una nave okupada de Torrejón de Ardoz, hechos que serán juzgados a partir de la próxima semana en la Audiencia Provincial de Madrid.

En el banquillo de los acusados se sientan otros dos procesados, que afrontan una petición de pena de 55 años de cárcel. El fiscal les acusa a los tres de dos delitos de asesinato y otro de incendio. Pero en el caso de la pareja de la víctima le solicita las agravantes de parentesco y discriminación por razón de género.

Según el fiscal, los hechos se remontan a la madrugada del 20 de agosto de 2022, cuando los investigados habrían provocado deliberadamente un incendio en el interior de la nave, donde se encontraban una mujer y un hombre que mantenían una relación sentimental.

Ambos fallecieron por asfixia a causa de la inhalación de gases tóxicos generados por la combustión. El principal acusado convivía desde hacía al menos dos años con una de las víctimas en el inmueble ocupado.

La Fiscalía sostiene que durante la relación existieron episodios de violencia, amenazas de muerte y un comportamiento descrito como machista y posesivo. Tras conocer que la mujer había iniciado una nueva relación, el acusado habría manifestado reiteradamente su intención de matarla.

Según el Ministerio Público, los tres procesados actuaron de forma concertada para provocar el fuego con la intención de acabar con la vida de ambas personas o siendo conscientes de que ese resultado podía producirse.

CONSECUENCIAS DEL INCENDIO

La virulencia del fuego obligó a acordonar la zona, evacuar una nave colindante y retirar vehículos cercanos para evitar daños personales. El inmueble afectado sufrió desperfectos valorados en 18.200 euros, reclamados por sus propietarios, entre ellos la empresa Nero Quality Consulting, S.L..

Además, varios vehículos estacionados en la calle resultaron dañados durante las labores de extinción, aunque sus propietarios no han reclamado al haberse hecho cargo las aseguradoras.

El principal acusado permanece en prisión provisional desde septiembre de 2022, medida que fue prorrogada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz en 2024.

El Ministerio Público también reclama indemnizaciones por daños morales a los familiares de las víctimas -100.000 euros para cada progenitor y 30.000 para cada hermano-, así como compensaciones económicas por los daños materiales en la nave industrial.