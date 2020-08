Piden a la Fiscalía una investigación sobre la desaparición en el Clínico de una anciana con alzheimer

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación El Defensor del Paciente ha remitido un escrito a la Fiscalía Provincial de Madrid para solicitar una investigación sobre la desaparición en el Hospital Clínico San Carlos de una anciana con alzheimer, que tras extraviarse en urgencias llegó sola a su domicilio.

De acuerdo con el relato del hijo de la mujer, esta fue trasladada en ambulancia a urgencias del Hospital Clínico San Carlos el pasado 12 de agosto porque se quejaba de muchos dolores tras haber sufrido una caída, y, pese a tener 84 años y alzheimer, nadie pudo acompañarla "por el protocolo Covid".

A las pocas horas llamaron a la familia para comunicar que podían ir a recoger a la paciente, pero nadie podía ir en ese momento porque, según el hijo, que no vive en Madrid, el padre no puede caminar y la hija preguntó si podía ir con un niño de un año porque no tenía con quien dejarle y le dijeron que no.

"Consultaron y nos dijeron que la mandarían en una ambulancia. Hasta aquí todo normal. Lo que ocurre es que después de unas horas, vuelven a llamarnos para decirnos que se había extraviado mi madre", prosigue el hijo de la paciente.

Tras asegurar que "la dejaron en una sala de espera sola y cuando fueron los de la ambulancia a recogerla no estaba", ha manifestado que están "indignados" porque "una persona con alzheimer no se puede quedar sola sin ningún tipo de vigilancia y con acceso a la calle".

"Resultó que una hora después de esa llamada, apareció en casa ella sin saber nadie de que manera llegó porque no tenía dinero ni abono transporte. Afortunadamente no le ocurrió nada, pero pudo ocurrir", ha añadido, para calificar lo sucedido de "una negligencia muy grave".

La asociación solicita a la Fiscalía que investigue los hechos y cuestiona que no dejaran a un familiar ir con la paciente, así como los protocolos de seguridad para discapacitados o mayores con demencia.