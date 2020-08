Pillan 'in fraganti' a cuatro ladrones que entraron en un piso con la técnica del 'hilo invisible'

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido 'in fraganti' por un delito de robo con fuera a cuatro ladrones que entraron con ganzúas a una vivienda del madrileño distrito de San Blas, a la que varios días antes habían marcado con la técnica del 'hilo invisible'.

Según ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, los hechos ocurrieron el martes. Los vecinos informaron a la Sala 091 de que escuchaban ruidos en una vivienda cuyos propietarios estaban de vacaciones.

Los agentes acudieron a la vivienda, donde escucharon susurros al otro lado de la puerta y justo en el momento en el que llamaron al timbre, los presuntos autores se callaron y apagaron las luces.

Después de varios minutos insistiendo sin obtener respuesta alguna, comprobaron desde una vivienda contigua que en el interior había cuatro varones y todos los armarios revueltos. Por tal motivo accedieron al domicilio sorprendiéndolos escondidos dentro de los armarios y procediendo a su arresto.

TÉCNICA DEL 'HILO INVISIBLE'

Instantes después de la detención localizaron en el patio interior diverso material y herramientas utilizados habitualmente para la comisión de robos en domicilios como 12 ganzúas de diverso tamaño, llaves y dos linternas.

El conserje del edificio, tras hacer una requisa del mismo, alertó a los policías de que había encontrado en varias viviendas pequeños filamentos de pegamento que unían el marco con la puerta.

Esta técnica es casi imperceptible y señala a los ladrones que la vivienda está vacía, ya que en caso de que hubiese alguien y hubiesen abierto la puerta, el hilo de pegamento se habría roto por lo que son señales muy difíciles de detectar.

CONSEJOS PARA EVITAR ROBOS EN DOMICILIOS

La Policía Nacional ha ofrecido a los ciudadanos diversos consejos para evitar robos en domicilios. Los más importantes son no informar de sus planes de vacaciones a nadie ajeno al círculo familiar, no dejar señales visibles de que su vivienda está desocupada, solicitar a una persona de su confianza que vacíe su buzón periódicamente y no publicar en las redes sociales que permanecerá ausente de su domicilio.

También se debe comprobar que puertas y ventanas queden bien cerradas, no desconectar el timbre de la puerta, ya que es un indicio de ausencia en la vivienda. Se deben utilizar productos de seguridad bajo normativa específica, le garantizan unos niveles de calidad y seguridad. Las cámaras de seguridad han colocarse en plano horizontal y en lugares con buena iluminación, nunca a contraluz, añade la Policía.

Si va a estar fuera por un largo período de tiempo, recomiendan no descartar instalar un temporizador que encienda las luces, radio y televisión durante pequeños intervalos de tiempo. "Su colaboración es esencial, por ello si observa a personas desconocidas merodeando por la finca o advierte algún tipo de marca extraña en los porteros automáticos o marcos de las puertas avise inmediatamente al 091", añade la Policía.

