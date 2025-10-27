Pinto anuncia un "reajuste" en la tasa de basuras para reducir su "impacto" en base a un informe técnico

El alcalde, en el centro, parapetado por el primer teniente de Alcalde (izq.) y su concejal de Hacienda. - AYUNTAMIENTO PINTO

PINTO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado (PP), ha anunciado este lunes que el Gobierno local estudiará un reajuste de la tasa de basuras en el municipio en base a un informe que elaborará la Tesorera municipal, una medida que buscará "reducir el impacto" de este nuevo tributo "impuesto por el Gobierno central" al ciudadano.

Aunque no hay datos sobre la medida del recibo en Pinto, los contribuyentes verán en noviembre el primer adeudo por la Tasa de Residuos. Tras ello, la Tesorería local elaborará un informe para ver de qué forma se puede "reformar y adaptar esta tasa para que tenga el menor impacto posible en el bolsillo del ciudadano", según ha confirmado el alcalde en rueda de prensa.

La tasa por imperativo legal prosperó en el Pleno municipal con una rebaja del 47% respecto a la propuesta inicial que había sobre la mesa, y tras negociarse con grupos políticos y con entidades ciudadanas. El primer edil ha expresado este lunes su posición contraria a este tributo, pero ha precisado que acataría la Ley para no caer en una "insumisión fiscal".

BAJADA EN EL IBI

Para compensar el impuesto, el regidor ha anunciado la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) más importante de los últimos años. En concreto, el Ejecutivo propondrá en el Pleno de la Corporación que se celebra el jueves reducir en un 5,5% el tipo impositivo para el año 2026, pasando del actual 0,655 al 0,619, el más bajo de la última década.

Esta bajada del IBI supondrá un ahorro de un millón de euros a las familias, entre 60 y 70 euros por recibo, según ha informado el concejal de Hacienda, Mario Gutiérrez.

"Cumplimos con el principal compromiso al llegar a la Alcaldía de Pinto, como es bajar el IBI y reducir la presión fiscal a nuestros vecinos diez años después de que la izquierda lo subiera", ha señalado Salomón Aguado.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Fernando González, ha confiado en que "los grupos de la oposición dejen a un lado sus intereses partidistas y voten a favor de esta rebaja, que beneficiará a las familias de Pinto".

OTRAS REBAJAS FISCALES Asimismo, en la propuesta de Ordenanzas Fiscales para el año 2026, el equipo de Gobierno también plantea bonificaciones en impuestos como el ICIO, sin actualizar desde el año 2015, para viviendas de protección pública, que pasarán del actual 50% de bonificación al 75%.

Por otro lado, la actualización del sistema tributario permitirá mantener el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como el numerito del coche, como el más bajo de la Comunidad de Madrid (manteniendo el tramo local en cero). Igualmente se clarifican las bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), permitiendo acceder a ellas a las pymes que más lo necesitan en materias como transporte o mejora de la eficiencia energética de sus negocios.