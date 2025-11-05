Piquet (FMM) defiende que vivienda no puede ser "rehén de ideología" y pide acabar con ley estatal que "crea problemas"

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la FMM, Judith Piquet - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, ha defendido este miércoles que la vivienda no puede ser "rehén de la ideología y la propaganda" y ha pedido acabar con una ley estatal que "crea problemas" y que no ha "solucionado nada" sino que "más bien ha levantado barreras".

Así lo ha expresado en la presentación del nuevo plan de choque por la vivienda de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, donde la líder de la FMM ha reivindicado que estas nuevas medidas son "ambiciosas" y suponen una respuesta "clara, concreta y valiente a un problema real".

"Mientras algunos creen que intervenir, prohibir o limitar es gobernar, nosotros en Madrid apostamos por la libertad, por la gestión y por los resultados. Y este plan nace, por tanto, de una convicción firme, la vivienda no puede ser rehén de propaganda y de la ideología", ha reivindicado la presidenta de la FMM.

Así, considera que no se trata de "tener razón en los titulares o en el relato" sino de dar "soluciones prácticas, reales y efectivos" a los ciudadanos frente a un Gobierno que utiliza su ley de vivienda como "bandera ideológica".

El plan de la Comunidad de Madrid, asegura Piquet, "piensa en las familias, en los jóvenes y en los municipios" frente a un Gobierno de la nación que ha "ahuyentado la inversión, frenado proyectos y puesto en riesgo la seguridad jurídica de quienes quieren alquiler o promover la construcción de vivienda".

"Como alcaldesa y como presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, puedo decirlo alto y claro. Los ayuntamientos no necesitamos más leyes que nos aten las manos y que nos dejen sin margen de maniobra", ha asegurado la también regidora de Alcalá, quien ha subrayado que piden "más apoyo, financiación y libertad" para actuar.