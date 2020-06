Las piscinas no tendrán límite de aforo a partir del 6 de julio pero se prohíbe el baño en ríos o lagos

MADRID 19 (EUROPA PRESS)

Las piscinas de la Comunidad de Madrid, a partir del 6 de julio, no tendrán límite de aforo, manteniendo en las zonas de estancia la distancia de 1,5 metros entre sus usuarios pero se continúa prohibiendo el baño en ríos, lagos y pozas.

Así lo ha expuesto el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, junto con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario, que se ha celebrado en la Real Casa de Correos.

En concreto, alas piscinas recreativas tanto privadas como municipales mantendrán, hasta nueva orden, un aforo máximo del 50 por ciento (los ayuntamientos podrán regular la ocupación de las municipales), mientras que las piscinas deportivas (privadas y municipales) contarán con un aforo del 75 por ciento. A partir del 6 de julio no tendrán límite de aforo, manteniendo en las zonas de estancia la distancia de 1,5 metros entre sus usuarios.

Con respecto a las actividades en la naturaleza de uso público tendrán control de aforo en aparcamientos, sendas y puntos de acceso. Se permitirán actividades de turismo activo y naturaleza en grupos máximos de 25 personas y se permitirá la pesca y la cada con la distancia de seguridad interpersonal y sin usar utensilios; mientras que se prohibirá el baño en ríos, lagos o pozas y otros de característica similar.

Hasta el 5 de julio, la actividad física y deportiva no federada y al aire libre se podrá realizar de forma individual o colectiva hasta un máximo de 25 personas a la vez. En instalaciones y centros deportivos, también al aire libre, esos grupos de 25 personas no pueden superar el 75 por ciento del aforo máximo permitido. Después no habrá límite de aforo siempre que se respete la distancia de seguridad.