Una placa recuerda en la calle Correo, en pleno centro de Madrid, a las 13 personas asesinadas por ETA hace 52 años

Placa homenaje a las víctimas de ETA de la calle Correo - EUROPA PRESS

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una placa homenaje en la calle Correo, en pleno centro de Madrid y a escasos metros de la Puerta del Sol, recuerda desde este lunes a las 13 personas asesinadas por ETA hace 52 años frente a la cafetería Rolando, en el que fue el primer gran atentado de la banda terrorista en la capital.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido este homenaje, en el que han descubierto la placa y han participado en un minuto de silencio junto a familiares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de realizar una pequeña ofrenda floral.

Los terroristas de ETA no reconocieron la autoría del atentado hasta 2018, 44 años después. Colocaron el artefacto en la cafetería Rolando, frecuentada por policías debido a la cercanía de la Dirección General de Seguridad (DGS).

"Nos reunimos en la Real Casa de Postas para cumplir con uno de los deberes más importantes de cualquier sociedad democrática: recordar a las víctimas del terrorismo, acompañar a sus familias y reconocer el valor de quienes defendieron la vida y la libertad por todos", ha señalado el consejero, quien ha subrayado que se trata de una placa sencilla pero cargada de significado que mantendrá vivo su recurso en el corazón de Madrid".

Así, ha recordado que el 13 de septiembre de 1974 un total de 13 personas perdieron la vida y otras 73 resultaron heridas. Eran trabajadores, estudiantes, matrimonios, vecinos y servidores públicos, personas con familias, proyectos y esperanzas, "cuyas vidas fueron arrebatadas o cambiaron para siempre por culpa del terrorismo".

"Durante décadas, ETA negó su responsabilidad en aquella matanza. No la reconoció hasta 2018, cuando anunció su disolución. Fue su primer atentado indiscriminado, una acción criminal que mostró hasta dónde podía llegar el fanatismo y su absoluto desprecio por la vida humana", ha lamentado García Martín.

En la misma línea, el alcalde ha subrayado la importancia de preservar la memoria de las víctimas como representantes madrileños en "muestra de gratitud y de afecto hacia todo aquellos que dieron su vida" para preservar la de los demás.

Considera que es "el más alto testimonio de generosidad" para preservar la democracia y las libertades recordando este gran atentado en una ciudad como Madrid que es "la más castigada por el terrorismo" en Europa.

Además, ha puesto en valor la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están dispuestos a darlo "absolutamente todo" y ha pedido que el paso del tiempo no "desdibuje la memoria de los héroes que sacrificaron todo".

HOMENAJE A DOS GUARDIAS CIVILES

En el acto, también han rendido homenaje a dos servidores públicos que demostraron "un valor extraordinario". Es el caso de Antonio Molina Martín y Juan Aguilar Osuna, que el 17 de diciembre de 2002 patrullaban por la carretera de La Coruña, a la altura de Collado Villalba, cuando detectaron un vehículo sospechoso. Al acercarse para identificar a sus ocupantes, fueron recibidos a tiros por dos terroristas de ETA.

Antonio Molina fue asesinado en acto de servicio, mientras que Juan Aguilar resultó herido en un brazo y quedó incapacitado para continuar desempeñando su profesión. Sin embargo, "gracias a su intervención, los terroristas fueron detenidos y no pudieron emplear los 180 kilos de explosivos que transportaban para cometer una cadena de atentados contra varios centros comerciales de Madrid", han ensalzado.

Es por ello que han reivindicado que su labor que "evitó muchas muertes, heridas y sufrimiento". "Su actuación representa lo mejor de la Guardia Civil: servicio, entrega, valor y lealtad a España", ha expresado el consejero de Presidencia.