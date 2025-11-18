El Plan de Actuación ante Nevadas contará con más de 730 agentes de tráfico y casi 230 máquinas quitanieves

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, durante la presentación del Plan de Nevadas 2025-2026 - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha activado el Plan de Actuaciones ante Nevadas en la Red de Carreteras del Estado para la campaña invernal 2025-2026 con un operativo que cuenta con un despliegue de medios humanos y materiales que incluye unos 730 agentes de tráfico y 227 máquinas quitanieves.

El plan se extiende desde el pasado 1 de noviembre hasta el 30 de abril de 2026, y está destinado a "asegurar la vialidad" en la red estatal y reducir al mínimo las restricciones de tráfico, según ha anunciado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, este martes desde la sede del Centro de Conservación M-40.

Martín ha destacado que el Gobierno central "ha hecho los deberes" con este plan, que además involucrará a más de un centenar de máquinas distribuidoras de salmuera, que dispondrán de 2,3 millones de litros de salmuera distribuidos en 28 plantas. Además se contará con unas 2.000 toneladas de sal.

En cuanto a personal, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Madrid contará con 735 agentes especialmente dedicados al Plan de Nevadas, con vehículos acondicionados para intervenir en situaciones de heladas o nevadas intensas.

Además, el plan contempla casi 30.000 plazas de aparcamiento obligatorio para camiones y 101 puntos de control para establecer restricciones a la circulación en la Comunidad de Madrid.

Se activarán también aspersores automáticos de fundentes de nieve en zonas sensibles de acceso complicado para las quitanieves, como en la A-6 a su paso por Las Rozas, en la entrada del Bus-VAO, y en los accesos al túnel de Somosierra.

PUNTOS SENSIBLES Y COORDINACIÓN

El objetivo principal es "garantizar la vialidad y la seguridad durante episodios de nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos" en los casi 900 kilómetros de la red viaria estatal, según ha precisado Martín.

El protocolo prestará especial atención a las cotas superiores a 1.000 metros de altitud, como el puerto de Somosierra y el puerto de Guadarrama-Alto del León. También se vigilarán los accesos a la ciudad de Madrid, incluyendo los anillos, las radiales y los accesos a infraestructuras como el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Martín ha destacado que para esta campaña se va a "reforzar la información y la anticipación" gracias a organismos como la Agencia Estatal de Meteorología. El plan establece tres fases de actuación --Alerta, Preemergencia y Emergencia-- relacionadas directamente con los niveles de riesgo amarillo, naranja y rojo de Aemet.