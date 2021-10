Plataforma Salva Peironcely pide al Reina Sofía que incluya la fotografía de Capa en la colección permanente del museo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Salva Peironcely ha pedido al Reina Sofía que incluya la fotografía que hizo Robert Capa de esta vivienda de Vallecas durante la Guerra Civil en la colección permanente del museo.

En una carta dirigida al director del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, la plataforma solicita la inclusión de la fotografía 'Children on street in front of a riddle building Peironcely 10', obra del fotógrafo Robert Capa, en la colección permanente.

La copia de la imagen fue donada por Cornell Capa, hermano del fotógrafo, al museo en 1998, ha recordado la plataforma. Consideran que tiene cabida de forma permanente en el Reina Sofía por "la relevancia del autor para la fotografía" y por "el impacto que tuvo en la fotografía documental" convirtiéndose en "un icono de la vulnerabilidad de la infancia ante el horror de la guerra".

También destacan su relación con otras obras de arte que denunciaron las atrocidades de los bombardeos sobre la población, como el 'Guernica' de Picasso.

No olvidan su "capacidad para seguir conmoviendo al mundo 80 años después de ser captada y haber logrado salvar el edificio ante el que fue tomada, así como el realojo en condiciones dignas de sus últimos inquilinos".

"Confiamos en que la propuesta, que cuenta con el aval de 40 personalidades de la cultura de España, Alemania, Portugal, Gran Bretaña y Estados Unidos, sea bien acogida por la dirección del Museo Reina Sofía y la foto recupere el lugar que ya tuvo en 2019, durante el festival Robert Capa", ha destacado la plataforma.