Las plazas de voluntario para la Cabalgata de Reyes de Madrid vuelan a las pocas horas de abrirse la inscripción

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las plazas de voluntario para la Cabalgata de Reyes de Madrid volaron a las pocas horas de abrirse la inscripción, han detallado fuentes municipales a Europa Press.

El Ayuntamiento de Madrid abrió este martes el proceso de inscripción para acompañar a Sus Majestades los Reyes Magos en su recorrido por las calles de la ciudad. Las plazas se adjudican por estricto orden de llegada hasta completar el cupo previsto, ha apuntado el Consistorio.

La participación requiere disponibilidad para asistir al desfile y a las jornadas previas de organización, dedicadas a pruebas de vestuario y ensayos, que se comunicarán por correo electrónico a las personas inscritas.