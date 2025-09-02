El plazo de inscripción para las 12.000 plazas públicas vacantes de FP en la Comunidad abre este martes

Archivo - El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, visita junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Roxana Minzatu, el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Raúl Vázquez, en Madrid, el 8 de mayo de 2025. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción para las 12.000 plazas públicas vacantes en los distintos niveles de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid abre este martes 2 de septiembre.

En concreto hay 1.400 puestos en Grado Básico, 4.400 en Medio y más de 6.000 en Superior, que ahora pueden solicitar quienes no accedieron a ellos en julio, según informó este viernes el Gobierno regional en una nota de prensa.

Los interesados ya pueden consultar la relación de centros con vacantes en la página web comunidad.madrid. La solicitud de admisión debe tramitarse en el centro docente correspondiente los días 2 y 3 de septiembre para ciclos formativos de Grado Básico; 3 y 4 del mismo mes para Grado Medio, y 4 y 5 en el caso de Grado Superior.

Además, desde el 3 al 11 de septiembre está abierto el plazo de admisión para los ciclos de Grado Medio y Superior en la modalidad virtual y semipresencial, pudiéndose consultar toda la información en la misma web.

Un elevado número de los títulos cuentan con puestos libres en todas las familias profesionales, incluidas las más demandadas. En Grado Básico se ofertan 19 titulaciones como Acceso y conservación en instalaciones deportivas, Agrojardinería o Informática de oficina. Entre ellas, hay más disponibilidad en Servicios Administrativos con 320; Informática y Comunicaciones con 284, y Servicios Comerciales con 131.

En Medio existen plazas en 38 ciclos formativos como Atención a personas en situación de dependencia, Carrocería o Farmacia y Parafarmacia. El mayor número está en Cuidados auxiliares de enfermería con 741; Gestión Administrativa con 666, y Sistemas microinformáticos y de red con 475.

Igualmente, en Grado Superior hay 84 titulaciones, entre las que destacan Administración de sistemas informáticos en red, Centrales eléctricas o la doble titulación de Proyectos de edificación y Proyectos de obra civil. Las que cuentan con más plazas son Administración y Finanzas con 579; Desarrollo de aplicaciones web con 423, o Desarrollo de aplicaciones multiplataforma con 276.