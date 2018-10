Podemos pide la comparecencia de De los Santos y el presidente del Rayo para informar sobre la situación del estadio

Publicado 05/09/2018 15:30:07 CET

El Grupo Parlamentario Podemos de la Asamblea de Madrid ha registrado este miércoles las peticiones de comparecencia del consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, en el Pleno; y del presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, en la Comisión de Cultura, para informar sobre la situación actual del estadio.

En concreto, el diputado de Podemos en la Cámara regional Miguel Ardanuy ha registrado estas peticiones, junto a la de la Federación de Peñas, la plataforma ADRV Turismo y Deportes, y la Asociación de Accionistas ADRV en la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes del Parlamento madrileño, para conocer en qué situación se encuentra el estadio.

Ardanuy ha lamentado que esta situación "no es nueva" ya que "no superó la inspección técnica en el año 2012" y "la Comunidad ha estado retrasando las obras", motivo por el cual, a su juicio, el estadio "no pasó la inspección técnica".

De hecho, el parlamentario de la formación morada ha indicado que "hace un par de años el Ayuntamiento de Madrid tuvo que multar hace dos años a la propia Comunidad, por no cumplir con sus responsabilidades", porque "el mantenimiento y la limpieza" dependen del Club, pero "garantizar la seguridad es responsabilidad de la Comunidad de Madrid".

Del mismo modo, Ciudadanos también señaló que pediría la comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid del consejero para que diera explicaciones sobre el cierre temporal al público del estadio del Rayo Vallecano.

No obstante, ya Jaime de los Santos aseguró el pasado 29 de agosto que el estadio del Rayo Vallecano es "perfectamente seguro", pero que se ha cerrado temporalmente al público por obras con el fin de subsanar una serie de problemas planteados desde la Inspección Técnica de Edificios (ITE).

De los Santos aseveró que el que el estadio en el año 2012 no pasara la ITE, "no quiere decir que no sea seguro", ya que no la pasó por cuestiones que no estaban referidas desde el punto de vista de la seguridad, sino por tuberías o andamios, que es con lo que se está ahora trabajando.