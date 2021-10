Policía Local y Guardia Civil desmantelan una fiesta ilegal en San Sebastián de los Reyes

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de la Patrulla Verde de la Policía Local de San Sebastián de los Reyes en coordinación con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) de Madrid Norte han llevado a cabo una intervención conjunta en el Camino Viejo de Cobeña del municipio madrileño por la realización de una fiesta ilegal, ha informado este lunes el Ayuntamiento.

Según los partes emitidos, la intervención ocurrió el pasado sábado, 9 de octubre, a las 17:00 horas, al tener información previa de la realización de actividades ilegales en fincas privadas sin contar con las autorizaciones reglamentarias que exige la normativa vigente.

La actuación se puso en marcha a raíz de denuncias previas de ciudadanos, de publicaciones en redes sociales y de otras intervenciones realizadas con anterioridad al generar molestias por ruidos en las poblaciones cercanas y por crear un peligro no controlado por la falta del control sanitario, administrativo y de seguridad para los que tomaban parte en esta actividad.

Durante las diligencias, los agentes comprobaron que las instalaciones no eran las adecuadas al no disponer de las medidas necesarias para celebrar ese tipo de reuniones y al no contar con las infraestructuras necesarias que pudieran dar cabida a los asistentes con seguridad.

El resultado de la intervención arrojó el levantamiento de múltiples actas por realizar actividades comerciales sin contar con la oportuna licencia previa y la carencia de seguros obligatorios para este tipo de actividades.

Además, levantaron actas por disponer de piscinas en ambas fincas sin las autorizaciones necesarias ni las medidas de seguridad para este tipo de instalaciones y de la existencia de un pozo de agua sin autorización.

El vicealcalde delegado de Seguridad Ciudadana de San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Martín Perdiguero, ha señalado que estas operaciones conjuntas "son una muestra de la buena relación profesional entre ambos cuerpos de seguridad demostrando que se vela día a día por garantizar la seguridad de los ciudadanos en general".