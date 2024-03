Policía Local de Rivas inicia una campaña de control de perros potencialmente peligrosos

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Rivas Vaciamadrid ha iniciado una campaña, que durará hasta el próximo 31 de marzo, para control a los perros potencialmente peligrosos, ha informado este miércoles el Cuerpo Local en redes sociales.

Los agentes recuerda que una mascota entra dentro de esta categoría, su dueño debes cumplir con las siguientes normas, como no llevar al perro suelto, utilizar una correa no extensible de no más de dos metros de longitud y salir a la calle con un bozal apropiado.

El dueño del can debe llevar siempre encima la licencia administrativa y el certificado de inscripción de tu mascota en el registro municipal de animales potencialmente peligrosos. Es obligatorio un seguro de responsabilidad civil con cobertura de 120.000 euros, sin franquicias.

Además, la campaña vigilará que no haya perros en los entornos de los parques infantiles y que las personas a su cargo recogen sus excrementos. Si no lo hacen, podrán ser sancionados. Recuerdan que hay que evitar que tu perro haga pis en las fachadas y el mobiliario urbano.

Los perros potencialmente peligrosos no podrán en ningún caso pasear sueltos en los espacios públicos. El resto de mascotas podrán hacerlo siempre que no molesten a ninguna persona y no tengan a niños cerca son de octubre a marzo de 19 horas a 8:30 horas y de abril a septiembre de 21 horas a 8:30 horas.

En todo caso, los canes estarán siempre bajo control de su dueño, que deberá prestar atención a la recogida de sus excrementos. El animal no podrá entrar y acercarse a zonas de juegos infantiles, incluso atado, informan desde el Ayuntamiento ripense.