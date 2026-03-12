La Policía sitúa a acusados del crimen de un joven en Fuenlabrada en DDP por otros hechos violentos y vídeos

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional sitúa a los acusados del asesinato de un joven en octubre de 2022 en una discoteca de Fuenlabrada en el entorno de la banda juvenil de los Dominicans Don't Play (DDP) a través de numerosas identificaciones policiales y antecedentes por hechos violentos registrados durante los últimos años en la capital.

En el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid han desfilado esta mañana agentes de esta Brigada, dedicada al seguimiento y desarticulación de bandas juveniles violentas, agentes de Seguridad Ciudadana, del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y la Unidad de Prevención y Reacción de distintos de distritos madrileños.

Asimismo, ha comparecido un agente que elaboró un informe sobre un vídeo colgado en una red social en el que varios de los integrantes del Coro de Campamento aparecen junto a un cantante ligado a la banda. En las letras de la canción se hace referencia a una 'caída', ataque grupal, y a alguien que ha muerto de un disparo. "Nos estaba buscando y nos encontró", reza una de las frases.

En el banquillo de la Audiencia se sientan cuatro jóvenes, dos de ellos acusados de ser los autores intelectuales del crimen a tiros de Sailen H., de 21 años. La víctima era hijo de un exalcalde y exdiputado nacional en República Dominicana.

La Policía considera que el asesinato fue una venganza de la banda hacia los Trinitarios por un ataque anterior en una discoteca de la capital. Habría sido ordenado por uno de los procesados, considerado por la Policía como el 'Suprema' --líder-- del Coro de Campamento de la banda.

Muchas de las identificaciones y detenciones que se practicaron se enmarcaron en la 'operación Hispano', un operativo policial lanzado en diciembre de 2022 por la Delegación de Gobierno en Madrid para "intensificar y reforzar los dispositivos contra estas bandas".

Según la Policía, varios de los procesados fueron identificados en repetidas ocasiones entre 2020 y 2023 en compañía de miembros de la banda, principalmente en zonas del distrito madrileño de Latina y Aluche, lugares señalados por la Policía como puntos de reunión habituales del grupo.

En muchas de estas intervenciones los agentes dejaron constancia de símbolos asociados a la banda, como tatuajes con la inscripción Dominican Don't Play, coronas de cinco puntas, rosarios, bandanas o pulseras con los colores de la bandera dominicana.

En algunos de esos controles también se intervinieron armas blancas, como machetes, navajas mariposa o cuchillos de gran tamaño, así como otros objetos considerados peligrosos. Incluso en una ocasión los agentes identificaron a un grupo del que uno de sus miembros abandonó entre unos matorrales un machete de unos 60 centímetros.

Además de las identificaciones, varios de los acusados cuentan con antecedentes y detenciones previas relacionadas con hechos violentos vinculados a enfrentamientos entre bandas juveniles. Entre ellas figuran arrestos por lesiones, riñas tumultuarias, robos con violencia, amenazas o tenencia ilícita de armas, algunos de ellos en operativos dirigidos específicamente contra grupos de bandas latinas.

En una de esas actuaciones policiales, los agentes llegaron a intervenir una pistola y varios machetes, mientras que en otra investigación por riña tumultuaria uno de los detenidos reconoció voluntariamente su pertenencia a la banda DDP. En otro procedimiento, un acusado fue arrestado por un homicidio relacionado con un enfrentamiento con miembros de la banda rival Trinitarios.

Los agentes también señalan que algunos de los procesados ocupaban puestos intermedios dentro del denominado "Coro de Campamento" de los DDP, lo que para los investigadores evidencia su vinculación activa con la organización.

Todos estos antecedentes e identificaciones forman parte de los indicios que la acusación considera relevantes para sostener que los acusados actuaban dentro de la estructura de la banda cuando se produjo el asesinato del joven a las puertas de la discoteca Caña Brava de Fuenlabrada en octubre de 2022.