PP aclara que aún no hay acuerdo para ceder Prado 30, que lo presentado es memoria de 45 páginas sin plan museológico

Publicado 18/02/2020 11:41:08 CET

"El alcalde, en un ejercicio de transparencia, se adelanta y dice lo que quiere hacer antes de hacerlo pero hoy no hay firmado acuerdo alguno para la cesión a la Fundación Hispanojudía"

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general técnica de Cultura, Carmen González Fernández, ha aclarado que aún no hay un acuerdo para la cesión de Prado 30, el inmueble que fue sede del espacio autogestionado de La Ingobernable, que lo único presentado ha sido una memoria de 45 páginas, sin plan museológico ni informe de viabilidad económica.

González ha detallado en la comisión del ramo que no hay acuerdo alguno y lo que se ha conocido hasta el momento no ha sido más que un anuncio realizado el 6 de febrero tras una Junta de Gobierno por parte del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "de lo que quiere hacer" en un "ejercicio de transparencia".

La secretaria general sí ha detallado que se vienen produciendo "negociaciones al más alto nivel, con discreción", y que lo que hizo Almeida fue un anuncio público de términos generales de la posible cesión por 50 años para el Museo de Cultura Hispano-Judía, con un anexo cultural en el centro. La fundación realizaría una inversión de 30 millones de euros, cantidad que "no sale del presupuesto municipal".

González ha reiterado que Almeida lo que hizo fue adelantar la fórmula jurídica por la que se podría optar, una concesión demanial sobre un inmueble municipal. "El alcalde, en un ejercicio de transparencia, se adelanta y dice lo que quiere hacer antes de hacerlo pero hoy no hay firmado acuerdo alguno para la cesión a la Fundación Hispanojudía", ha reiterado.

En este momento el Ayuntamiento únicamente cuenta con un escrito de la fundación manifestando su interés por el inmueble y una memoria del proyecto, de 45 páginas. "Es claramente insuficiente y deberá ser complementada la información para conocer en detalle el proyecto y su viabilidad", ha sostenido.

Tras la incoación del expediente, lo que se producirá la próxima semana, requerirán a la fundación el plan museológico, el proyecto arquitectónico y el plan económico-financiero para determinar su viabilidad.

Si los requisitos exigidos por el área no se cumplen "no habrá concesión demanial hasta que se cumplan", ha advertido la secretaria general técnica, quien ha deseado que el proyecto "llegue a buen puerto cuanto antes". Y, tirando de humor, ha declarado que si no lo hiciera tendría que entender que el edificio "está maldito y que tiene un fantasma que lo habita que no quiere compartirlo con nadie más".