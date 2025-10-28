PP afea a Vox que reclame ejecución de acuerdos plenarios pero no lo aplique en las reprobaciones: "Consejos vendo..."

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha afeado a Vox que esté reclamando la ejecución de los acuerdos plenarios, con el presunto síndrome post-aborto como telón de fondo, pero no lo apliquen a las dos reprobaciones que el portavoz, Javier Ortega Smith, tiene a sus espaldas. "Consejos vendo que para mí no tengo", ha lanzado la edil a la bancada de Vox en el Pleno de Cibeles.

"Podemos empezar porque se marche Ortega Smith", ha insistido la delegada, que ha cifrado en 40 los acuerdos plenarios en materia de Cultura aprobados. "Hemos actuado con diligencia y poniendo todos los medios del área para cumplir con los que se podía cumplir", ha contestado Marta Rivera de la Cruz.

El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha comparado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con sus predecesores del PP, José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz-Gallardón, que aún con mayoría absoluta, entendieron que los acuerdos plenarios son "un deber democrático a cumplir".

"En los últimos años el Pleno ha aprobado, con el voto del PP, 34 iniciativas de Vox que tenían mucho trabajo detrás y, aunque solo sea por respeto, nos gustaría saber si en los 18 meses que quedan de mandato le va a dar tiempo a cumplirlos", ha preguntado Martínez Vidal, señalando expresamente a las placas a las 386 víctimas del terrorismo en Madrid, la rehabilitación de las casas consistoriales, el monumento a Juan Sebastián Elcano o un parque para Benedicto XVI.

Rivera de la Cruz ha contestado a Vox que hay casos en los que ese cumplimiento está condicionado a circunstancias que no están bajo su control, por ejemplo, las placas a las víctimas del terrorismo porque dependen del permiso de la comunidad de vecinos.