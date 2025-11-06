PP alerta de "parálisis total" del país tras la ruptura de Junts y asegura que el PSOE no tiene "ya nada más que hacer"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, durante una rueda de prensa, tras una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha alertado este jueves de una "parálisis total" del país, tras la ruptura de Junts con el Gobierno de la nación, y ha asegurado que el PSOE ya no tiene "nada más que hacer" que convocar elecciones.

"El PSOE no ha tenido una mayoría en las elecciones y ahora tampoco tiene una mayoría en el Parlamento. Ese bloque de investidura se ha roto completamente", ha afirmado el portavoz 'popular' en la antesala del Pleno en la Asamblea.

Lo ha expresado así después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, haya formalizado este jueves la ruptura con el Gobierno que anunció la pasada semana y lo ha hecho anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026.

El portavoz del PP ha defendido que lo que se puede esperar de un Gobierno que "no tiene el apoyo del Parlamento" y que no puede sacar adelante los Presupuestos es "convocar elecciones inmediatamente".

Considera que es necesario que sean los españoles los que decidan "cómo se va a resolver esta situación" y "cuál es el rumbo que tiene que tomar España en este momento de parálisis". Además, Díaz-Pache ha incidido en que el Gobierno está "cercado por la corrupción a todos los niveles".