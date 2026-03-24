PP augura que el PSOE verá la "frustración" de madrileños con el Gobierno central "en las urnas" a cuenta de la vivienda

Archivo - Las nuevas viviendas públicas destinadas a alquiler asequible, a 16 de junio de 2025, en Madrid (España). La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) ha construido estas viviendas en el barrio de Puente de Vallecas. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ha asegurado al PSOE que la "frustración" de los madrileños por el problema de acceso a la vivienda "la van a ver en las urnas" por una Ley de Vivienda que crea "desilusión y amargura".

Durante su intervención en el Pleno de Cibeles, González ha defendido la gestión del Gobierno municipal frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, asegurando que el Consistorio "se está dejando la piel" para afrontar la situación, mientras que la Ley estatal de Vivienda "está creando desilusión y amargura en todos los jóvenes y en todas las familias españolas".

El delegado ha contrapuesto las cifras de inversión, subrayando que el Ayuntamiento ha destinado 1.456 millones de euros frente a los "19 millones" del Gobierno central en Madrid. "Hemos incrementado un 60% el parque de vivienda del Ayuntamiento y ustedes no han construido una sola vivienda en la ciudad de Madrid", ha reprochado.

Asimismo, ha responsabilizado al PSOE del aumento de la preocupación social por este asunto. "Hace siete años la vivienda era la decimosexta preocupación y ahora es la primera, gracias a ustedes y a esa ley de vivienda", ha afirmado.

"HAN ELEGIDO NO HACER NADA"

Por su parte, el concejal socialista Pedro Barrero ha acusado a González de "mentir una vez más" y ha sostenido que la situación actual responde a las políticas del Ejecutivo municipal. "¿Dónde está la realidad que viven los madrileños y madrileñas?", ha cuestionado.

Barrero ha denunciado que el Gobierno local "ha elegido no hacer nada" al rechazar la aplicación de la Ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas, y ha ido más allá al asegurar que "esto no es incapacidad, es una decisión política consciente".

El socialista ha dibujado un escenario del acceso a la vivienda en el que "la preocupación ha pasado del 2% en 2017 al 60% en la actualidad" y con un PP que "intenta maquillar la realidad". "Miden el acceso como facilidad según las posibilidades económicas, es decir, adaptan el problema a la pobreza", ha censurado Barrero.

También ha cargado contra la gestión de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), con "1.234 viviendas vacías" y que "en cinco meses solo han adjudicado 75 casas", lo que, a su juicio, evidencia el "fracaso" de la política municipal.

En su réplica, González ha insistido en que el problema se encuentra en la normativa estatal, que genera "inseguridad jurídica" y no crea "las condiciones para que la vivienda se desarrolle". "Ustedes están creando frustración entre los madrileños y todos los españoles", ha afirmado.

El delegado ha defendido que el Ayuntamiento tiene miles de viviendas en marcha, con más de 1.700 en construcción, y ha advertido directamente a los socialistas que la "frustración" en vivienda la van a ver en las elecciones de 2027.