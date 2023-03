El PP de Ayuso permite a Vox tramitar en la Asamblea de la derogación de la Ley Trans regional

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, que encabeza en Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha permitido con sus votos en la Asamblea que Vox tramite la derogación de la Ley Identidad y Expresión de Genero e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Trans.

Se trata de una iniciativa que se aprobó bajo el mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes en 2016, al prosperar la iniciativa impulsada por PSOE, Podemos y Ciudadanos pese a la abstención del PP.

A primera hora de la mañana, en la sesión de control, la presidenta regional recordaba que siempre ha defendido que dicha ley se tiene que reformar aunque hizo hincapié en que la propuesta de Vox llegaba "tarde" dado que la Asamblea se disolverá en menos de un mes por las elecciones. Será el PP, según ha avanzado, la que presentará una modificación de la misma la próxima legislatura.

Durante el debate de la propuesta, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha recordado al PP que llevan años escuchándoles sobre los efectos que tiene su normativa en los niños, algo que se "ha aprobado igual por Sánchez y sus secuaces" y les ha instado a derogarla.

"¿De qué lado están? En Vox lo tenemos claro. La Ley Trans basa sus artículos en la autodeterminación de género y relega la identidad biológica. Hoy las mujeres estamos más desprotegida que nunca (...) La Ley Trans impone que se informe a nuestros niños que no existe el sexo con el que lo nacieron", ha lamentado.

La diputada del PP Elisa Virgil ha hecho hincapié en que esta ley no recibió el apoyo de su partido "no por no creer en la necesidad de ayudar y proteger a las personas trans" sino porque era "una mala ley", una norma "deficiente tanto desde el punto de vista técnico-jurídico como el contenido de varios de sus artículos".

"Siempre hemos mantenido el compromiso de modificar la regulación trans existente. Las circunstancias nos han llevado a que sea en este momento, antes no fue posible porque no teníamos los apoyos necesarios", ha declarado. Votan a favor de esta iniciativa porque quieren "modificar y mejorar el marco normativo" pero ha avisado a Vox, al igual que lo hizo Ayuso, de que los tiempos no dan para hacerlo esta legislatura.

A continuación, la parlamentaria de Unidas Podemos Paloma G. Villa ha llamado "vagos y maleantes a Vox", quienes quieren derogar esta Ley para poner "al PP frente a un espejo" y ha acusado a la presidenta regional de jugar "con los derechos humanos" al apoyar a los de Rocío Monasterio.

No obstante, les ha avisado de que "hagan lo que hagan" está la Ley estatal y que no se van a derogar "ninguna de estas leyes" porque "van a perder en las urnas" el hecho de ponerse en contra del colectivo LGTBI". "Su libertad es una mierda, su libertad es mentira", ha lanzado.

El diputado del PSOE Santiago Rivero ha reprochado al PP que dijera que no se iba a tocar "ni una coma" de estas leyes y hoy vaya a permitir que se inicie el trámite para su derogación. A su juicio, Vox y PP "niegan la existencia de las personas trans y utilizan términos deshumanizadores".

Además, ha pedido a Vox que deje de "mentir" y ha negado que haya adoctrinamiento en los colegios. "Si decimos en un colegio que las personas negras existen, ¿resulta que todos los niños se van a convertir en negros? Por decir que las personas trans existen no van a ser trans. Las personas trans 'son' no se convierten", ha matizado.

Para el diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño hoy "se abre el precedente del retroceso" en la Comunidad de Madrid con la posición del PP de querer derogar la Ley Trans para "arañar unos cuantos votos" a Vox, sin importarle "traficar con los derechos de las personas trans".

Considera que este es el PP "de siempre" que se "opuso al aborto y al matrimonio obligatorio", el "mayor enemigo de los madrileños". "Fabrican bulos y mentiras y sienten desprecio por las personas trans, díganlo ya abiertamente. Les niegan su dignidad", ha lamentado.