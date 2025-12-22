PP carga contra la "desfachatez" del PSOE al criticar hospitales privados y defender los públicos pero no ir a ellos

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, interviene durante una sesión extraordinaria del Pleno Municipal, en el Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha cargado contra la "desfachatez" del PSOE al criticar en el Pleno de Cibeles los hospitales de gestión privada y defender los centros públicos, pero luego no acudir a ellos.

"Ustedes siempre hacen lo mismo, siempre dicen una cosa y luego hacen exactamente lo contrario, entonces no puede tener aquí la desfachatez de venir ahora a defender lo que jamás hacen en su vida privada", ha afirmado durante la sesión plenaria Sanz, quien ha apuntado que ministros socialistas como Félix Bolaños u Óscar Puente acuden a estos centros.

Así ha respondido al concejal del Grupo Municipal Socialista Enrique Rico, quien ha dirigido una pregunta a la vicealcaldesa para saber si exigirá a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha de protocolos y mecanismos de control, en los hospitales públicos de gestión privada de la ciudad.

Según ha expuesto el edil socialista, el PP "impone" un modelo que "no cree en la justicia social" y que "favorece a las rentas más altas, a unos privilegiados en detrimento del interés general", facilitando "el negocio sanitario al sector privado".

"El modelo de la soberbia, de la imposición, el modelo de la impunidad, el modelo de los tratos de favor, el modelo de la mentira, el modelo de los chanchullos, es decir, el modelo del PP de siempre, el de las comisiones de investigación, sumarios judiciales, imputaciones, casos espías...", ha afirmado Rico.

El socialista ha apuntado a que este "modelo" causa "salas que duplican su capacidad" o "listas de espera que crecen intencionadamente", en Torrejón de Ardoz. "Situación que compromete la igualdad entre madrileños y que cuesta vidas, señor Almeida. Situación que mercadea con el sufrimiento de la gente. Esta es la realidad de la sanidad pública madrileña", ha señalado.

Por ello, ha pedido a la bancada del PP "que se exijan controles y transparencia al Gobierno regional. "Porque si no estarán amparando esta situación, callando y mirando para otro lado", ha afirmado Rico.

INMA SANZ CARGA CONTRA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE SANIDAD

"¿Por qué no hablamos de la huelga de médicos provocada por la incompetencia de la señora (Mónica) García, de la ministra de Sanidad de su Gobierno?", ha preguntado la vicealcaldesa durante su turno de réplica.

Al hilo, Sanz ha defendido que el porcentaje de hospitales públicos de gestión privada en Madrid ascienden "al 14%", mientras que en Cataluña alcanza "el 58%". "Madrid es la comunidad con menos tiempo de espera para una operación quirúrgica, 49 días. ¿Sabe cuántos en Cataluña? 148 días, tres veces más" ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado a que "el problema" no es la gestión privada, sino el PSOE, "porque todo lo que toca lo convierte en corrupción". "Obras, mascarillas, renovables, aerolíneas. Les investigan por el rescate de Plus Ultra, por los chanchullos de la SEPI", ha criticado.

¿Qué esperar de quien quiere prohibir las universidades privadas a los que luego llevan a sus hijos, como hace el jefe, el número uno de la banda, el número uno de la mafia? Si todo en su proyecto son mentiras, es hipocresía, son cloacas y es corrupción", ha zanjado Sanz.