PP celebra los datos de paro en Madrid pero desliza que hay cifras del Gobierno que podrían ser "engañosas"

Archivo - El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha celebrado este lunes los buenos datos de paro en Madrid pero ha deslizado que hay cifras que aporta el Gobierno central que podrían ser "engañosas".

Así lo ha trasladado en al rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes en el que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado a conocer los datos de desempleo de marzo. Ese mes aumentó en 342 (+0,12%) el número de desempleados en la región pero se marcó un descenso interanual del 3,81%.

"Es una gran noticia que la Comunidad de Madrid lidere la creación de empleo en el último año. El 21,5% de todos los empleos que se crean en España se crean en la Comunidad de Madrid y además tenemos la segunda cifra más alta de nuestra historia", ha afirmado Díaz-Pache.

En cambio, a renglón seguido ha afirmado que "algunas de las cifras que da el Gobierno Central seguramente sean engañosas, porque no tiene mucho sentido que en un buen momento del empleo" haya un incremento de lo que cuestan las prestaciones por desempleo "tan significativo desde que Sánchez es presidente". El 'popular' ha cifrado el incremento en un 41%.

"Por tanto sigue habiendo un volumen significativo de paro. Nos gastamos ya 24.400 millones de euros cada año en prestaciones por desempleo. Si fuera también el empleo, si no hubiera tanto paro, pues evidentemente esto no sería así", ha planteado.

En cambio la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha arrancado su intervención celebrando la cifra de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en España. Ha apuntado también a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a quien entiende que ahora "le conviene apropiarse" de los datos, mientras que cuando no eran buenos "la competencia era del Gobierno central".

Su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, también ha reivindicado las "muy buenas noticias" de afiliaciones en toda España. "La economía española crece y genera cada vez más empleo gracias a una política económica progresista y comprometida además con la transición energética", ha reivindicado.

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha destacado que hay "políticos de todos los partidos" que están "sacando pecho" de que ha bajado el desempleo. Por contra, entiende que lo que hay que hacer es "analizar" los datos porque puede que se llegue a "alterar las cifras reales" con elementos como los fijos discontinuos.