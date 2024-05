PP critica la "falta de lealtad institucional" de Más Madrid en San Isidro y carga contra su "sectarismo"

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha criticado este miércoles la "falta de lealtad institucional" de Más Madrid al ausentarse del acto institucional de entrega de medallas por San Isidro y ha cargado contra su "sectarismo".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al acto en el Palacio de Cibeles, ha valorado que Más Madrid no entienda la "política institucional" ni que "representa a todos los madrileños". "No es un acto partidista, sino un acto de todos, un acto festivo y de reconocimiento que ellos no terminan de entender por ese sectarismo ideológico, por ese odio que transmiten y que lo que hace es provocar el rechazo en los madrileños", ha afirmado.

Además, ha celebrado el día del patrón de la ciudad y de los agricultores y ha felicitado a todos los madrileños en su día. "Felicidades a todos los que hacen esos magníficos productos de Madrid, que además cada vez son más prestigiosos tanto dentro como fuera de nuestra región. Es un día de celebración, un día de Pradera, de chulapos y chulapas, de rosquillas, de gallinejas, de entresijos y de chotis para quien pueda bailarlo", ha expresado.

Sobre las encuestas que se han dado a conocer hoy y que otorgan al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, un concejal más en su mayoría absoluta, ha señalado que tanto él como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, salen "reforzados" porque representan "un proyecto de futuro, un proyecto de libertad y de prosperidad".