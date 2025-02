PP defiende su reforma de la Ley Trans, que "mitiga efectos perniciosos", y critica que Vox lo use como "lucha política"

Vox insiste en la derogación mientras la izquierda critica que se "señale" a personas trans

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Asamblea de Madrid ha defendido su reforma de la Ley Trans en la Comunidad, que "mitiga efectos perniciosos" de la ley nacional, y ha criticado que Vox utilice este asunto como "lucha política" y como "mero discurso para confrontar con el PP".

La derogación de esta norma ha vuelto este jueves al Pleno de la Asamblea de Madrid en forma de Proposición No de Ley (PNL), pero ha sido objeto de debate en el hemiciclo en reiteradas ocasiones a lo largo de varias legislaturas.

En esta ocasión Vox la registraba después de que el PP nacional pidiera en el Congreso de los Diputados modificar la norma estatal y la Ley del Deporte para que garantice la "igualdad de oportunidades" en las competiciones femeninas y que sea el "sexo biológico" quien "ordene las categorías deportivas".

Durante el debate parlamentario de este jueves, la diputada 'popular' Mónica Lavín ha recordado que hace poco más de un año reformaron esta ley pese a que Vox "no se quiere enterar". "Podría parecer que es un error formal que ustedes nos pidan que deroguemos la ley con el nombre anterior, si no fuera porque las razones esgrimidas para proponer esta derogación han hecho como si no hubiera sucedido todo lo que ha sucedido en el último año", ha afirmado.

Así, ha recordado que el PP ha advertido de los "peligros de las leyes sectarias" como considera que es la norma nacional que "borra a las mujeres y deja desprotegida a la infancia". "Está claro que no es un error sino que es un cálculo político, un mero discurso para confrontar con el Partido Popular, incluso para acusarnos de cómplices de estas legislaciones nefastas y así tratar de sacar rédito político", ha censurado.

CONTRA LA AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO

Sin embargo, ha subrayado que la realidad es "bien distinta" y ha recordado que están en contra de la ley trans nacional que habla de "la autodeterminación de género, un concepto totalmente ajeno a la ciencia y al derecho", aunque no es lo mismo que reclamar la ley madrileña, "que es justa y que es necesaria".

"Les animo a trasladar este debate al Congreso de los Diputados, donde sí urge abordar esta cuestión y acabar con leyes sectarias que atentan contra la realidad, la libertad y el ordenamiento jurídico. Pero esta ley, la ley de la Comunidad de Madrid, nos sirve precisamente para mitigar algunos de esos efectos más perniciosos", ha incidido.

Por su parte, el diputado de Vox José Antonio Fúster ha criticado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se "disfrace" a veces de Vox pero que el PP "jamás derogue una ley de la izquierda", que permite que "un menor de edad, incluso un niño confuso y aturdido, reciba tratamientos contrarios a la odontología médica y que tiene la potencia de dañar sin remedio no solo su salud, sino su ser".

"Hay que derogar esta ley. Y también hay que derogarla en nombre de la ciencia, señorías. Lo que sabe la ciencia es que la disforia de género tiene una baja tasa de persistencia entre los niños (...) Y yo hoy voy a apelar a sus principios. No a los del Partido Popular, que son misteriosos, sino a los suyos, a cada uno de ustedes a sus principios individuales y, por encima de todo, a la coherencia", ha indicado.

LA IZQUIERDA CENSURA QUE SE "SEÑALE" A PERSONAS TRANS

Por otro lado, el diputado del PSOE Santi Rivero ha cargado contra Vox por poner en la diana "a las personas trans que sufren un 80% de desempleo", a los niños migrantes que "no tienen que vivir" y a los trabajadores que cobran salarios precarios votando en contra "de subir el salario mínimo interprofesional".

Entiende que las posiciones de Vox podrían quedar "en una anécdota" si el PP "no estuviera cada vez más comprando sus discursos". "Mientras ellos (el PP) siguen manteniendo una medalla a un señor declaradamente homófobo, aquí la gente lo pasa mal y sigue habiendo agresiones y terapias de conversión", ha lanzado para luego reclamarles que "vuelvan a atrás", a 2016 cuando aprobaron esta ley.

Por Más Madrid ha tomado la palabra Carla Antonelli, quien ha acusado a Vox de llevar a la Asamblea un "edicto de señalamiento, caza y captura contra las personas trans". Ha aseverado que quieren que las personas trans vuelvan "a la camisa de fuerza" física y mentalmente con sus "infames terapias de conversión, auténticos laboratorios del horror y del espanto".

"Ya no engañan ustedes a nadie, somos su cortina de humo perfecta, el pan y el circo, mientras siembran su odio para que una turba luego se encargue de nosotras, porque con esta derogación lo que buscan es dar cobertura legal a la violencia, a los insultos y a las vejaciones ", ha alertado.