PP, sobre las exigencias de Cs: "El wifi en el Metro también era irrenunciable y hubo presupuestos"

Publicado 12/09/2018 13:48:14 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha ironizado este miércoles sobre las exigencias de Ciudadanos al Gobierno regional para negociar los presupuestos del año 2019, que el Wifi en toda la red del Metro de Madrid fue una medida "irrenunciable" también para Ciudadanos, y acabó habiendo presupuestos.

Así lo ha indicado Ossorio en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que Aguado haya presentado este miércoles la batería de propuestas que ha trasladado al Gobierno regional para empezar a negociar los presupuestos del año que viene.

"Confío en que Ciudadanos recapacite, es algo muy importante tener presupuesto. Hace dos años dijeron que no habría presupuesto si el wifi no llegaba a todo el Metro y hubo presupuesto y el año pasado si no había rebaja de la tarifa del IRPF no había presupuesto y al final se incluyeron dos deducciones y hubo presupuesto", ha señalado Ossorio indicando que espera que haya capacidad de negociar.

En este punto, en cuanto a la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años que propone Ciudadanos se sorprende de que siendo "estrategas y grandes planificadores" dijeran "que había un presupuesto de 35 millones para esa medida, en lugar de 350 millones". "Está planificada mal esa estrategia", ha criticado.

No obstante, sobre el aumento de plazas en las residencias ha asegurado que desde el PP están dispuestos a mejorar, pero que la Comunidad es una de las regiones que más plazas residenciales tienen , al tiempo que ha indicado que le resulta llamativo que esas exigencias no las hayan hecho en Andalucía donde gobiernan con PSOE.

Por último, en cuanto a la tarifa de autónomos Ossorio ha indicado que le gusta mucho que Ciudadanos siga los pasos del PP, porque "el Gobierno" ya hizo una tarifa plana de 50 euros, que se extendió a 24 meses.