PP insiste en la "perversión del censo electoral" de la 'ley de nietos' con municipios "duplicando" su población

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece declaraciones a los medios de comunicación - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha insistido este lunes en la "perversión del censo electoral" de la conocida como 'Ley de Nietos' con municipios en la región que "duplican" su población, como Madarcos.

Así lo ha destacado el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces preguntado por la petición del alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno (PP), de aclaraciones por la aplicación de la citada ley y el crecimiento del CERA.

Díaz-Pache ha defendido que no sirve para "mejorar absolutamente nada o derogar derechos a absolutamente nadie", sino que lo "único que pretende hacer es falsear el censo electoral".

"No tiene ni pies ni cabeza que en un municipio como Madarcos se duplique la población por el voto CERA. Es decir, que haya una mayoría incluso de votantes que puedan elegir con mayoría absoluta a alguien desde Argentina, desde Uruguay, desde Estados Unidos o desde Pakistán", ha reprochado el 'popular'. Ha proseguido censurado que "haya personas que decidan el futuro del municipio de forma mayoritaria desde fuera sin haber conocido ni siquiera ese municipio".

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha criticado esta ley y ha destacado que su partido ha tomado y han activado "todas las iniciativas", incluso las judiciales.

"El Gobierno de Sánchez, con tal de mantenerse en el poder, es capaz de hacer cualquier cosa, Incluso pucherazos electorales, alteraciones del censo electoral", ha incidido.

En cambio, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha subrayado que lo que se está "poniendo encima de la mesa quitar el derecho al voto a personas que lo tienen". "El Partido Popular no tenía ningún problema con esta ley hasta que Vox le ha dado un toque", ha lanzado.

Para la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, esta ofensiva del PP muestra que Feijóo está "muerto de miedo" de que la izquierda pueda volver a revalidad el Gobierno central.

"Esto es lo único que tienen, además de sembrar el odio y romper la convivencia entre los españoles, porque no tienen ningún tipo de propuesta para mejorar este, no tienen ninguna alternativa para este país, pues efectivamente empiezan a sembrar la duda con esto", ha remarcado.