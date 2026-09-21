Tres Cantos pide aclaraciones por la aplicación de la 'ley de nietos' y el crecimiento del CERA

Imagen de una urna - AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha solicitado aclaraciones tras conocer los datos de crecimiento del Censo de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) en el municipio, que ha relacionado con la adscripción de decenas de nuevos electores en el marco de la conocida como 'ley de nietos', que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados.

Moreno ha expresado su "profunda preocupación" al respecto, por lo que desde el Gobierno municipal se ha solicitado formalmente a la Junta Electoral Central (JEC) y al Instituto Nacional de Estadística (INE) la auditoría y revisión de oficio de la totalidad de los expedientes del CERA asignados a Tres Cantos desde 2022, con el objetivo de velar "por la limpieza del censo y defender la legitimidad democrática en los próximos procesos electorales", recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde la entrada en vigor de dicha normativa, en octubre de 2022, el censo exterior de Tres Cantos "se ha incrementado en más de 200 personas", aseguran. Un dato que consideran "insostenible desde el punto de vista técnico y legal", dado que Tres Cantos se constituyó formalmente como municipio independiente en el año 1991, décadas después del periodo abarcado por la legislación sobre el exilio histórico.

Además, el regidor ha calificado la situación de "anomalía democrática" y ha exigido explicaciones al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, así como a la Oficina del Censo Electoral.

"Más que una sorpresa partidista, lo recibimos con perplejidad técnica y una enorme preocupación institucional. Tres Cantos es una ciudad joven, nacida en democracia en 1991. Que aparezcan electores asignados a nuestra localidad bajo el supuesto de exilio histórico demuestra que ha habido fallos flagrantes en el procedimiento de adscripción o una absoluta falta de control por parte del Gobierno Central", ha expresado.

EL CENSO DEBE REFLEJAR "UN ARRAIGO REAL"

Además de trasladar que respeta "plenamente el derecho a la nacionalidad", ha apostillado que el censo electoral "debe reflejar un arraigo real y verificable con el municipio donde se vota".

Desde el Gobierno municipal se ha expresado "el total respaldo" a la reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de aquellas altas en el CERA que no hayan acreditado de manera fehaciente la condición de exiliados o represaliados políticos.

"No entramos a juzgar intenciones, pero los hechos demuestran una falta de rigor inadmisible. La resolución del Tribunal Supremo nos da la razón: las reglas del juego electoral exigen máxima garantía y transparencia, no ingeniería ni atajos censales descontrolados que distorsionen la realidad de municipios como el nuestro", ha añadido el alcalde.

Desde el Ayuntamiento de Tres Cantos han confirmado que se encuentran "en permanente coordinación" con la Comunidad de Madrid para canalizar esta preocupación institucional.