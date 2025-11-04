El PP de Madrid exige la dimisión de Torres por ser "parte fundamental de una trama de corrupción"

Archivo - El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, durante una entrevista para Europa Press, en el Senado, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido este martes la dimisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por ser "parte fundamental de una trama de corrupción".

Lo ha afirmado en declaraciones a los medios desde el municipio de Coslada, después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) señalara que el ministro reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas.

"Ayer conocimos parte del informe de la UCO que deja al actual ministro y entonces presidente de Canarias como parte fundamental de una trama de corrupción que se dedicaba a lucrarse con el negocio de las mascarillas mientras la gente se moría en toda España", ha defendido el 'número dos' del PP de Madrid.

En esta línea, ha destacado el papel "fundamental" de Torres para "agilizar los pagos y la contratación a estas empresas de la trama corrupta" y también asegura que se sabe que "mintió en el Senado cuando dijo que no había tenido trato con esta trama corrupta".

"Es indispensable que Ángel Víctor Torres dimita y sino, que alguien lo cese. Pero claro, ¿quién lo va a cesar? ¿Un presidente del Gobierno que está en el epicentro de la trama de corrupción que afecta a su Gobierno y que también toca a su partido y su familia?", se ha preguntado Serrano.

También ha hecho alusión a la investigación sobre contratos de mascarillas del exasesor Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama por "la denuncia que en su momento el PP de Madrid llevó a la Fiscalía Anticorrupción hace poco más de 3 años". "Algo de lo que nos sentimos orgullosos. Lo que hace falta en este país para sanear la vida política son elecciones", ha expresado.