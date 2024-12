PP Madrid exige a Sánchez una solución para 260.000 madrileños de Muface: "El Gobierno ha decidido romper el equilibrio"

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y vicesecretaria de Sectorial del PP madrileño, Inmaculada Sanz, ha mostrado hoy sábado su apoyo a la concentración convocada este jueves por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en defensa del modelo sanitario de Muface.

El sindicato ha congregado este sábado a unos 35.000 funcionarios de toda España, según su estimación, frente a la Dirección General de Muface en Madrid para defender el actual sistema tras el enfrentamiento entre el Gobierno y las aseguradoras para renovar el concierto, que vence a finales de año.

Según ha explicado Sanz desde la marcha, esta movilización responde a una "reivindicación más que justa" por parte de los funcionarios afectados, tanto de la Comunidad de Madrid como del resto de España. La vicealcaldesa cree que "el Gobierno ha decidido romper ese equilibrio".

En sus declaraciones, la delegada ha acusado al Gobierno central de "inventarse un problema donde no existía" con este sistema que, asegura, ha funcionado con consenso "a lo largo de toda la democracia". "Exigimos al Gobierno de Sánchez que dé una solución a esta situación, porque no es normal que en estos momentos 1.500.000 de funcionarios no sepan cuál es la sanidad que van a tener", ha afirmado la dirigente popular.

Sanz también ha advertido de las posibles repercusiones de esta medida en la Sanidad Pública, alertando de que "260.000 tarjetas sanitarias" en la Comunidad de Madrid podrían generar una presión añadida al sistema. "No es normal que un millón y medio de funcionarios se enfrenten a esta incertidumbre sanitaria, y todo ello sin que este asunto estuviera incluido en el programa electoral del Gobierno", añadió.

La concentración convocada por CSIF buscaba visibilizar el rechazo a los cambios en el modelo de atención sanitaria de los funcionarios públicos, una situación que, según Sanz, requiere una solución inmediata para garantizar la estabilidad del sistema sanitario y de los afectados.

LA SITUACIÓN DE MUFACE TRAS QUEDAR DESIERTA LA PRIMERA LICITACIÓN

Las tres aseguradoras que ahora prestan atención en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentaron a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 convocada por la dirección de Muface porque el Gobierno planteó una subida en las primas del 17,12%, por debajo de la petición de las aseguradoras, que estaba en torno al 40%.

Al quedar desierta la licitación, el Gobierno abrió un plazo de diez días hábiles, desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre, para que las aseguradoras notificaran a Muface a qué precio prestarían el servicio sanitario.

Tras finalizar el plazo de la consulta, Muface ha recopilado las contestaciones presentadas en un informe final en el que indica que las aseguradoras DKV y Asisa no han aportado a Muface "evidencia de costes" sobre el precio que han sugerido a la mutualidad para el nuevo concierto de asistencia sanitaria. Adeslas no ha participado en dicha consulta preliminar.

Con la información recabada en esta consulta, y con este informe, el Gobierno tiene previsto lanzar una nueva licitación para el concierto de asistencia sanitaria privada de los funcionarios de Muface antes de final de año, según ha indicado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.