PP mantendrá la reforma de Plaza de España recuperando el túnel que conectaría Ferraz con la cuesta de San Vicente

Publicado 08/05/2019 10:26:14 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que mantendrán la reforma de Plaza de España cuyas obras ya han arrancando pero que recuperarán el proyecto inicial del retúnel que permitiría conectar la calle Ferraz con la Cuesta de San Vicente.

"Tendremos que asumir el proyecto que se ha presupuestado. Generaremos el túnel de conexión entre Cuesta de San Vicente y Ferraz", ha expresado Almeida durante el turno de preguntas en el desayuno informativo de Europa Press celebrado en el Hotel Intercontinental.

El proyecto inicial --Welcome Mother Nature-- proyectaba un retúnel bajo el actual, sin embargo, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, afirmó que no se llevaría a cabo finalmente porque los estudios de tráfico arrojaron que cuando se ponga en marcha la APR "no será necesario, y es una infraestructura cara y compleja".

Sobre la inauguración de las obras y la visita de la alcaldesa, Manuela Carmena, a las mismas, Almeida ha indicado que "cabría considerar si la alcaldesa hizo bien yendo a una visita para loar actividades de los poderes públicos", aunque ha indicado que ella "no tiene la costumbre de respetar la normativa".