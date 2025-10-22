PP, MM y PSOE se unen en Cibeles en un minuto de silencio por la mujer asesinada en Madrid, con Vox fuera de la pancarta

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP, Más Madrid y el PSOE se han unido este miércoles tras la misma pancarta en un minuto de silencio en memoria de la joven de 21 años asesinada este lunes a manos un hombre de 30 en Villaverde, mientras que Vox ha optado por participar en el acto pero, como es habitual, apartado del resto de representantes y con un cartel diferente.

A la cita han acudido, entre otros, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, el portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, la concejal de Vox Carla Toscano y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín. También han asistido representantes del Gobierno municipal.

Todos menos Toscano se han colocado tras una pancarta en la que podía leerse la inscripción '¡Basta ya!, no a la violencia de género'. A su izquierda, Toscano sostenía, sola, un cartel con la frase 'Con todas las víctimas de violencia'.

En declaraciones a los medios, Almeida ha reivindicado, que los "primeros pensamientos" del Consistorio sean para la víctima, sus familiares y sus seres queridos "por los durísimos momentos que deben estar atravesando por esta pérdida irreparable, fruto de una violencia asesina".

En este sentido, ha firmado que el suceso "permite" mostrar el apoyo del Ayuntamiento "para erradicar la lacra" de este tipo de violencia, "que tiene que ser un objetivo común y que tiene que estar apoyado desde las instituciones con políticas eficaces" para proteger a las mujeres que se encuentren en una situación de violencia.

"Debemos ser todos conscientes, además, de que la muerte es el final de un camino durísimo para las mujeres, un camino que se inicia mediante intimidación, mediante coacciones, mediante violencia física y que, en algunos casos, desgraciadamente, concluye con la muerte", ha lamentado.

PSOE Y MÁS MADRID SE SUMAN A LA CONDENA

Tras el alcalde, Rubiño ha insistido en que se trata de "un fenómeno estructural como es la violencia machista" ante la cual "toda la sociedad debería responder". El portavoz ha criticado la postura de Vox, acusándoles de mantener "posturas asbolutamente negacionistas" que buscan "romper cualquier tipo de consenso" en la materia".

Por su parte, la concejal del PSOE Meritxell Tizón ha expuesto la "condena absoluta" de la formación frente al suceso. Además, también se ha sumado a la petición de "unidad" ante un "momento en el que imperan los discursos negacionistas".

En la misma línea, el delegado del Gobierno ha recalcado que el asesinato es "intolerable" y exige una "reacción contundente" por parte de toda la sociedad madrileña. Al hilo, ha reclamado que "termine ese ninguneo de la violencia de género, esos silencios atronadores por parte de alguna y algunos".

Martín ha comentado que "en estos momentos más de 13.000 mujeres están dentro del sistema Viogen" en la Comunidad de Madrid, pero ha recordado que hay "30 municipios con más de 10 policías locales que están fuera"

Finalmente, la representante de Vox se ha sumado a la condena del suceso y ha manifestado que sus "oraciones están" con la mujer asesinada. Sin embargo, ha puntualizado que también rechaza "la violencia que se ejerce sobre hombres y niños, a los que nadie recuerda nunca".

"Me parece absolutamente indecente, lo digo siempre, que hagamos minutos de silencio solo por las mujeres y no se hagan minutos de silencio por los hombres que sufren violencia, por los niños que sufren violencia, por las mujeres que sufren violencia por parte de alguna persona en el ámbito doméstico que no sea su pareja hombre", ha expresado.