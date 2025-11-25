PP municipal confirma que se aprobará la Estrategia de Igualdad 2025-2028 pese a que el PSOE pide retirar borrador

Archivo - El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular José Fernández Sánchez interviene durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista Meritxell Tizón no ha conseguido en el Pleno de Cibeles que el PP retire el borrador de la Estrategia municipal de Igualdad 2025-2028, una petición que ha hecho en pleno 25N, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género.

"La Estrategia de Igualdad se va a aprobar", ha confirmado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández en el Pleno de Cibeles. "Esta estrategia es una decisión del equipo de Gobierno, figuraba en nuestro programa electoral. Es una decisión que corresponde al Gobierno y que vamos a llevar a cabo. La Estrategia de Igualdad se va a aprobar por el Ayuntamiento de Madrid. Transforma, evoluciona los espacios de igualdad a los centros integrales de atención a la violencia de género", ha replicado el delegado.

"Hoy es un día para reafirmar el compromiso, el de no mirar hacia otro lado, el de asumir la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia. Es un día también para generar consensos", ha comenzado Tizón en el Pleno, que ha instado a "poner en valor los recursos que empoderan a las mujeres y previenen la violencia de género".

Es por eso que le resulta "incomprensible que en un momento de repunte de los casos de violencia machista y de los discursos negacionistas, en el que es más necesario que nunca reforzar los recursos, el PP haga precisamente lo contrario, desmantelar lo que ya funciona".

"Es incomprensible e indecente que, en lugar de ampliar la red de atención a las víctimas de violencia machista, de dotarla de más recursos, como están pidiendo y pidieron a lo largo del año pasado las trabajadoras de la propia red, ustedes opten por eliminar la prevención y la mirada feminista que sostienen los espacios de igualdad y que son fundamentales para prevenir esa violencia que lamentablemente nos afecta a las mujeres", ha lamentado.

Fernández ha defendido un borrador que "es fruto de un exhaustivo y excelente trabajo llevado a cabo por profesionales de este Ayuntamiento, en el que han participado 255 personas", un texto que se ha remitido a más de cien asociaciones, entidades y organizaciones sindicales, con 19 observaciones que han sido incorporadas al documento.

El delegado ha afeado al PSOE que no haya hecho ninguna aportación a la estrategia, más allá de querer acabar con el borrador. "Donde había dos pasamos a 21 recursos de atención a las mujeres. ¿Es que la estrategia está mal? Díganlo", ha instado al PSOE.