El PP pide al Gobierno central la reedición del Pacto de Estado contra la violencia de género

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, ha anunciado que en el Pleno de Cibeles de este martes y coincidiendo hoy con el 25N, día internacional por la erradicación de la violencia de género, plantearán en una proposición en la que plantean la reedición del Pacto de Estado

"Queremos mostrar el absoluto compromiso de todo el Grupo Popular con las víctimas, pero también con el refuerzo de nuestra importantísima red de violencia de género. Tenemos la red más importante de cualquier punto de España y que se ha ido reforzando en los últimos años, especialmente con nuestro alcalde, José Luis Martínez-Almeida", ha afirmado en rueda de prensa.

La red "no ha dejado de crecer desde 2019: contaba en el 2018 con 7 millones de euros aproximadamente, en el 2023 el presupuesto se duplicó a casi 14 millones de euros y el próximo año se vuelve a incrementar a 16 millones de euros". Unido a que "han crecido en 71 los profesionales, se ha reforzado todo el sistema de protección las 24 horas, hay más plazas en centros de emergencia y viviendas habitacionales, una unidad móvil, un centro de víctimas de violencia sexual, incluso un centro especializado en temas de trata".

Lo que el PP pide al Gobierno a nivel nacional es que "transponga una directiva europea para reforzar la protección a las víctimas, darles protección no solamente con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sino también con los medios judiciales, y también queremos reeditar ese Pacto de Estado".

Izquierdo ha echado en falta en la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una mención al 25-N. "No ha dicho absolutamente nada. No ha dicho nada porque está en una situación de una tremenda debilidad porque cada vez más casos le apuntan a él", ha opinado.

HUELGA DE TRABAJADORAS

Ante la huelga de las trabajadoras de la red de atención a víctimas de violencia de género, Izquierdo lo ha encuadrado en "una huelga nacional". "Lo que en Madrid se ha hecho es reforzar cada vez más la red, con más profesionales, con más medios, con más centros, con más plazas y mejores dotaciones. ¿Hay que seguir trabajando en ello? Sí, sin duda. Y por eso el presupuesto en el 2025 vuelve a crecer en la ciudad de Madrid un 12%", ha contestado, después de asegurar que "ninguna víctima en la ciudad de Madrid ha quedado sin atender".

Ante la falta de una declaración institucional por el 25N, Carlos Izquierdo ha explicado que su grupo no ha presentado una declaración "dado que no ha habido un consenso por parte de todos los grupos políticos". "Ojalá la izquierda y Vox hubieran querido llegar a un acuerdo con el equipo de Gobierno, pero al no ser posible nosotros lo llevamos como proposición porque lo que queremos es seguir avanzando y apostando y trabajando por las víctimas", ha aseverado. La proposición del PP es la de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).